Cambia el feriado del 20 de noviembre: a qué día se trasladará y cuándo será el próximo fin de semana largo.

Tras el fin de semana largo de cuatro días por la visita del papa León XIV, miles de argentinos se preguntan cuándo será el próximo feriado.
En este contexto, el próximo feriado será el del Día de la Soberanía Nacional. En función de lo señalado por el calendario de feriados oficial, la fecha fue traslada para que millones de argentinos disfruten de un finde XL.
Trasladan el Día de la Soberanía Nacional: cuándo será el feriado
El Día de la Soberanía Nacional se celebra cada 20 de noviembre en conmemoración de la Batalla de la Vuelta de Obligado. Este año, al caer viernes, se trasladará al lunes 23 de noviembre.
Esta modificación se aplica tal como indica el artículo 6 de la Ley 27.399, la cual establece que los feriados nacionales que sean martes o miércoles se deben pasar al lunes anterior. En cambio, los que caen jueves o viernes, como el de este año, se trasladarán al lunes siguiente.
De esta manera, el descanso se unirá al sábado 21 y domingo 22 para convertirse en el último fin de semana largo del mes.
Qué se conmemora en el Día de la Soberanía Nacional
Cada 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional en recuerdo del Combate de la Vuelta de Obligado ocurrido el 20 de noviembre de 2845 sobre el Río Paraná.
En ese enfrentamiento, las fuerzas de la Confederación Argentina, comandadas por Lucio Norberto Mansilla, intentaron impedir el avance de una flota anglo-francesa que buscaba remontar el río Paraná. Aunque las fuerzas argentinas fueron derrotadas militarmente, el episodio quedó como un símbolo de la defensa de la soberanía nacional.
La fecha fue establecida como Día de la Soberanía por la Ley 20.770, sancionada en 1974, que específicamente señala que se conmemora el combate de la Vuelta de Obligado. En 2010 fue convertida en feriado nacional.
Cuándo son los próximos feriados en Argentina
El calendario de feriados detalla los siguientes asuetos:
- Lunes 23 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad.