Confirmado por el calendario escolar: estos alumnos deberán seguir yendo a clases hasta el 23 de diciembre.

El calendario escolar 2026 estableció una fecha particular para el cierre del ciclo lectivo en La Pampa. Mientras que la mayoría de las provincias finalizará las clases entre el 17 y el 18 de diciembre, esta jurisdicción extenderá el período escolar hasta el 23 de diciembre.

La fecha quedó contemplada en la Resolución CFE N.º 508/2025 y en el calendario provincial aprobado mediante la Resolución N.º 1042/25. Sin embargo, hay una diferencia importante entre el último día de actividades con todos los estudiantes y la finalización formal de las clases.

Calendario escolar 2026: cuándo terminan las clases en La Pampa

El calendario escolar 2026 de La Pampa establece dos fechas clave para el cierre del ciclo lectivo. El viernes 4 de diciembre será el último día de actividades con la totalidad de los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, mientras que el miércoles 23 de diciembre marcará la finalización oficial de las clases.

La diferencia entre ambas fechas responde a que, durante ese período, las escuelas primarias y secundarias llevarán adelante una instancia de intensificación de los aprendizajes para los estudiantes que necesiten reforzar contenidos antes de pasar de grado, de año o de nivel.

Por qué algunos alumnos tendrán actividades escolares hasta diciembre en La Pampa

Entre el 4 y el 23 de diciembre, las instituciones educativas desarrollarán el período de intensificación de los aprendizajes. Esta instancia está destinada a los chicos que necesiten consolidar conocimientos y fortalecer los contenidos trabajados durante el año.

Por qué algunos alumnos tendrán actividades escolares hasta diciembre en La Pampa. Shutterstock

De esta manera, no todos los estudiantes deberán asistir a clases hasta el 23 de diciembre. La continuidad de las actividades dependerá de las necesidades de aprendizaje de cada alumno y de la organización de cada institución.

El cronograma fue establecido por el Ministerio de Educación provincial en el calendario escolar 2026, aprobado mediante la Resolución 1042/25.

Qué establece la Resolución 1042/25 sobre el calendario escolar de La Pampa

La Resolución N.º 1042/25 del Ministerio de Educación de La Pampa aprobó el calendario escolar correspondiente al ciclo lectivo 2026.

A nivel nacional, la Resolución CFE N.º 508/2025 estableció el cronograma de las 24 jurisdicciones y fijó el 23 de diciembre como fecha de finalización para La Pampa.

El esquema forma parte de la planificación educativa para cumplir con los 190 días efectivos de clase acordados para el ciclo lectivo 2026.

Cuándo terminan las clases en las otras provincias de Argentina

A diferencia de La Pampa, la mayoría de las jurisdicciones finalizará el ciclo lectivo el viernes 18 de diciembre.

Según el calendario escolar 2026, las fechas de cierre serán:

17 de diciembre: Formosa.

18 de diciembre : CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

22 de diciembre : provincia de Buenos Aires y Mendoza.

23 de diciembre: La Pampa.

De esta manera, La Pampa será la última jurisdicción en completar el calendario escolar 2026.