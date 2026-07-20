Un enorme accidente geológico oculto bajo el mar, cerca de las Islas Malvinas, podría modificar la forma en que los científicos explican uno de los períodos más dramáticos de la historia de la Tierra.

Se trata de una gigantesca estructura circular detectada mediante estudios geofísicos que, según una hipótesis científica, podría ser el cráter dejado por el impacto de un asteroide hace unos 252 millones de años.

Aunque todavía no fue confirmado mediante perforaciones, el hallazgo despertó el interés de investigadores de distintos países por su posible relación con la mayor extinción masiva registrada en el planeta.

De comprobarse su origen, este descubrimiento abriría una nueva etapa en el estudio de la evolución geológica de la Tierra.

Un gigantesco cráter oculto bajo el mar sorprendió a los científicos

La historia de este hallazgo comenzó en 2002, cuando el geólogo Maximiliano Rocca encontró una investigación del científico estadounidense Michael Rampino, quien sugería que una anomalía geográfica ubicada al noroeste de las Islas Malvinas podría corresponder a un antiguo cráter de impacto.

Años más tarde, Rocca accedió a mapas gravimétricos y magnéticos elaborados por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), donde apareció una inmensa estructura circular de aproximadamente 250 kilómetros de diámetro.

La formación, bautizada como “Cráter de impacto Malvinas”, presenta características similares al famoso cráter de Chicxulub, en México, asociado con la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años.

Entre los indicios que llaman la atención de los especialistas se encuentran:

Un anillo de anomalías gravimétricas positivas de unos 250 kilómetros de diámetro.

Un centro con una marcada anomalía magnética negativa.

Una señal magnética positiva que Rocca denominó “Rosa de las Malvinas”, debido a su particular forma en los mapas geofísicos.

Mapa de las anomalías gravitacionales de la región Dietmar Müller, Universidad de Sídney.

La hipótesis que podría explicar la mayor extinción de la historia de la Tierra

Según la investigación impulsada, esta gigantesca estructura podría haberse formado hace alrededor de 252 millones de años, durante el límite entre los períodos Pérmico y Triásico.

Ese momento coincide con la denominada Gran Mortandad, considerada la mayor extinción masiva conocida . Los registros geológicos indican que en aquel evento desaparecieron aproximadamente:

El 90% de las especies marinas.

El 70% de los vertebrados terrestres.

Algunos científicos sostienen que una colisión con un enorme asteroide o cometa pudo haber contribuido a desencadenar esa crisis biológica global.

Si el cráter de las Islas Malvinas fuera efectivamente producto de un impacto, podría convertirse en una de las evidencias más importantes para comprender qué ocurrió durante aquel episodio que transformó para siempre la vida en la Tierra .

Sin embargo, por el momento esta relación continúa siendo una hipótesis científica que necesita nuevas pruebas para ser confirmada .

Por qué el descubrimiento aún no pudo confirmarse y qué falta para resolver el misterio

A pesar del enorme interés que generó la estructura submarina, la investigación nunca pudo avanzar hacia su etapa decisiva: realizar perforaciones en el fondo marino para obtener muestras directas de las rocas.

Rocca mantuvo contactos con especialistas británicos e investigadores de otros países para impulsar el proyecto, pero hasta ahora no consiguió el financiamiento necesario para llevar adelante una expedición de estas características.

Los expertos coinciden en que solo un estudio geológico profundo permitirá determinar si la estructura fue originada por el impacto de un cuerpo celeste o si responde a otro proceso natural.

Mientras tanto, el denominado Cráter de Impacto Malvinas continúa siendo uno de los enigmas geológicos más fascinantes del Atlántico Sur y un posible hallazgo capaz de reescribir parte de la historia del planeta si futuras investigaciones logran confirmar su verdadero origen.