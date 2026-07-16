Poco después de la histórica clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra 2 a 1, el Gobierno informó que presentó una nota forma de protesta al Reino Unido por el paso de un buque de guerra británico por el Mar Argentino.

Según confirmó este miércoles por la noche Cancillería, el reclamo se realizó el pasado lunes 13 directamente a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El evento refiere a la realización de movimientos y el paso por el Mar Argentino del buque HMS Medway, el cual; según el organismo a cargo de Pablo Quirno, “se encuentra ilegalmente destacado en las Islas Malvinas”.

La embarcación de la Royal Navy británica habría transitado por aguas bajo jurisdicción argentina durante su trayecto desde las Islas Malvinas hacia Punta Arenas, Chile, sin informarlo a la Argentina.

El comunicado oficial detalla que estos movimientos “no fueron debidamente notificados de conformidad con los acuerdos y declaraciones bilaterales vigentes” entre ambas naciones.

“Esta acción unilateral constituye una violación a los compromisos asumidos por ambos Gobiernos”, agrega Cancillería en este sentido, citando una serie de declaraciones conjuntas entre ambas naciones para el tratamiento diplomático en torno a las Islas Malvinas.

Por ende, el Gobierno expresó su "más enérgico rechazo" ante lo que llamó una “incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina".

Según Cancillería, esto “se suma a una política sostenida de actos unilaterales -de parte del Reino Unido- incompatibles con las resoluciones de las Naciones Unidas y con el deber de ambas partes de abstenerse de alterar la situación mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de solución”.

El comunicado de Cancillería refiere a “los compromisos bilaterales sobre medidas de fomento de la confianza en el orden militar vigentes entre los dos países" en base a la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual “exhorta a ambas partes a que se abstengan de adoptar decisiones” unilaterales en torno a las Malvinas.

Sobre el cierre, el Gobierno reafirmó los “legítimos e imprescriptibles derechos” de soberanía argentina sobre Malvinas, además de sus espacios marítimos circundantes.

“Lejos de generar las condiciones de confianza y entendimiento que exige una relación bilateral madura, estas acciones profundizan las tensiones en el Atlántico Sur, desconocen el mandato reiterado de la comunidad internacional y obstaculizan los esfuerzos argentinos por avanzar hacia una solución pacífica y negociada de la controversia”, concluye el comunicado.