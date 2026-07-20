El primer avance significativo se registró en 2002, cuando el especialista indagaba sobre un fenómeno circular presente desde hace millones de años.

El geólogo Maximiliano Rocca realizó el descubrimiento de una anomalía geográfica en aguas cercanas a las Islas Malvinas, un hallazgo con la potencialidad de generar un cambio histórico. Esta investigación se origina del interés de otro científico por un área geográfica específica.

El primer avance significativo se registró en 2002, cuando el especialista indagaba sobre un fenómeno circular presente desde hace millones de años. Este interés fue impulsado por un artículo del técnico Michael Rampino, quien proponía que esta anomalía podría ser un cráter de impacto.

¿Cuál fue el hallazgo sorprendente en las Islas Malvinas que podría cambiar el curso de la historia?

Treinta y tres años después del descubrimiento inicial, el geólogo Jaime Báez Presser proporcionó a Rocca acceso a una base de datos que contiene mapas magnéticos. El primer indicio provino de un plano de anomalías gravimétricas en Islas Malvinas, el cual fue elaborado en 1997 por el Servicio Geológico Minero de Argentina (SEGEMAR), revelando una estructura circular en el noroeste del archipiélago.

La estructura subacuática, conocida como “Cráter de Impacto Malvinas”, guarda similitudes con el cráter de Chicxulub en la península de Yucatán, México. Su diámetro se aproxima a los 250 kilómetros y adopta la forma de un plato hondo.

La investigación de Rocca sobre el cráter en Malvinas y los desafíos financieros

En 2002, Rocca descubrió el artículo de Rampino, un científico de la Universidad de Nueva York, quien sugería que la estructura submarina cercana a las Islas Malvinas podría ser un cráter de impacto.

Tras hallar el mapa de anomalías gravimétricas de las Malvinas, elaborado por el SEGEMAR en 1997, el investigador se comunicó con geólogos británicos. No obstante, a pesar de ciertos progresos y su incesante búsqueda, el especialista en suelos nunca consiguió el apoyo financiero necesario para realizar una perforación en la región que le permitiera examinar con mayor profundidad el fenómeno.

¿Un nuevo cráter podría revelar por qué hubo una extinción masiva hace 252 millones de años?

Rocca señala que este cráter pudo haberse originado hace 252 millones de años, coincidiendo con una extinción masiva denominada “Gran mortandad”, en la que se extinguieron el 90% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. Asimismo, el investigador al frente de la investigación fallida detalló que la formación exhibe dos características que concuerdan con el impacto de un asteroide o un cometa gigante:

Su anillo de valores gravimétricos positivos de 250 kilómetros de diámetro que rodea un centro con energía magnética negativa.

de valores gravimétricos positivos de 250 kilómetros de diámetro que rodea un centro con energía magnética negativa. Su anomalía visiblemente positiva en el campo magnético, que Rocca denominó “Rosa de las Malvinas” debido a su representación en los mapas, similar a la de los vientos que indican los puntos cardinales.

Cooperación internacional para investigar el hallazgo de Rocca

El descubrimiento de Rocca posee el potencial de transformar nuestra percepción sobre la historia geológica de la región. Investigadores provenientes de diversas naciones han expresado su deseo de colaborar para profundizar en el estudio de esta anomalía.

Este interés internacional refleja la importancia del hallazgo y la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos en el ámbito geológico.

Nuevas expediciones investigarán el Cráter de Impacto Malvinas

El descubrimiento de Rocca abre la puerta a nuevas investigaciones en la región, ya que geólogos de diferentes partes del mundo han mostrado interés en validar sus hallazgos. Se prevé que futuras expediciones, que podrían contar con financiación internacional, se enfoquen en la recolección de muestras del fondo marino y en el análisis detallado de la anomalía para confirmar su origen y características. Además, el impacto potencial de esta anomalía podría revolucionar el entendimiento sobre la historia geológica de las Islas Malvinas. Con el análisis del “Cráter de Impacto Malvinas”, los científicos podrían obtener información valiosa sobre eventos masivos que moldearon la vida en la Tierra, ofreciendo una visión más clara sobre la extinción de especies y el cambio ambiental en el pasado.