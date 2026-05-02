El jefe de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), Sir Richard Knighton, advirtió hoy que la protección militar de las Islas Malvinas constituye una prioridad “innegociable” para el Reino Unido y confirmó que las unidades bajo su mando se mantienen en estado de “máxima alerta”. Estas declaraciones, que endurecen la postura de Londres sobre el Atlántico Sur, se producen tras la filtración de un memorando del Pentágono que sugiere un posible apoyo estadounidense a la reivindicación argentina sobre el archipiélago. En ese marco, Knighton subrayó la capacidad operativa de la RAF para responder ante cualquier eventualidad y destacó que la presencia de cazas y personal especializado en la base de Mount Pleasant garantiza un control efectivo del espacio aéreo en la región. “Nuestra misión es clara y el compromiso con los habitantes de las islas es absoluto”, señaló el jefe militar, quien además vinculó el estado de vigilancia actual con la necesidad de demostrar una disuasión creíble frente a cualquier intento de desafiar la soberanía británica en el archipiélago. El máximo responsable de la fuerza aérea inglesa remarcó que el despliegue tecnológico y humano en las islas no es estático, sino que se adapta de manera permanente a los desafíos globales, manteniendo una coordinación estrecha con las otras ramas de las Fuerzas Armadas apostadas en el área. La situación de tensión se generó después de que The Telegraph publicada un memorando del Pentágono que detallaba las opciones disponibles para su país ante la falta de respuesta de sus aliados europeos a las acciones en Irán. Tras lo trascendido en el medio británico, el presidente Javier Milei reiteró ante las autoridades de Estados Unidos que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”. Además, se resaltó lo dicho días atrás por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien llamó a los kelpers a volver a su país. La Armada Argentina y el Gobierno nacional rindieron este sábado un emotivo homenaje al conmemorarse el 44° aniversario del hundimiento del crucero ARA General Belgrano, el episodio que marcó la mayor tragedia naval en la historia del país. Durante la jornada, se honró la memoria de los 323 tripulantes que perdieron la vida durante la Guerra de Malvinas, una cifra que representa casi la mitad del total de los caídos argentinos a lo largo de todo el conflicto bélico en el Atlántico Sur. A través de un comunicado oficial, la fuerza naval recordó la fatídica tarde del 2 de mayo de 1982, cuando el buque fue atacado por dos torpedos del submarino nuclear británico HMS Conqueror a 210 millas al sur de las islas. El hecho de que la agresión se produjera fuera de la “zona de exclusión” establecida unilateralmente por Londres mantiene vigente el reclamo de considerarlo un crimen de guerra. En el texto también se destacó el valor de los 770 sobrevivientes, quienes debieron resistir en el mar bajo condiciones climáticas extremas hasta ser rescatados. El aniversario convocó mensajes de referentes de todo el arco político, encabezados por la Casa Rosada, que reafirmó el “reconocimiento eterno de la Nación” a los héroes navales. Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel aportó una lectura histórica y geopolítica sobre el episodio: remarcó que el hundimiento fue una “consecuencia deseada” por el Reino Unido y Margaret Thatcher, ya que funcionó como un punto de inflexión diseñado específicamente para dinamitar las negociaciones diplomáticas y poner fin a la intermediación de paz que entonces impulsaba Perú.