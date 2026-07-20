Existe un invento innovador que permite disfrutar de la carne con el máximo sabor sin necesidad de encender el carbón o recurrir a una parrilla a gas.

El asado se considera un ritual sagrado para los argentinos, ya que trasciende la mera cocción, simbolizando un tiempo para compartir con seres queridos.

No obstante, no todos los edificios cuentan con una zona de parrilla y realizar esta actividad en un balcón puede generar conflictos con los vecinos, dado el considerable volumen de humo y chispas.

Sin embargo, existe un invento innovador que permite disfrutar de la carne con el máximo sabor sin necesidad de encender el carbón o recurrir a una parrilla a gas.

La nueva parrilla que gana terreno en los edificios: no produce humo y no hace falta prender carbón

Las parrillas portátiles y eléctricas han emergido como los instrumentos más efectivos para quienes no cuentan con un SUM para realizar asados. En este sentido, la gama Kamado se ha posicionado como la opción más sobresaliente.

Este electrodoméstico es una parrilla con forma de “huevo”, fabricada tradicionalmente en cerámica refractaria, aunque también existe en una variante metálica. Su nombre proviene de las técnicas de cocción empleadas en Japón y China, que datan de siglos atrás.

Se despide la parrilla a carbón y a gas |La novedosa forma de hacer asado más sencilla y sin humo ideal para edificios Fuente: Shutterstock

Su rasgo más distintivo radica en la capacidad de las paredes gruesas retener el calor durante un extenso periodo, lo que garantiza una cocción uniforme. Además, posee un sistema de control de temperatura mediante ventilaciones superiores e inferiores, permitiendo así cocinar con variados niveles de potencia.

Este tipo de asadores que no emiten olores ni humo se presentan en diversas dimensiones que se adaptan a los espacios reducidos de los departamentos.

A pesar de que suelen comercializarse en su variante tradicional, que utiliza leña o carbón, ha evolucionado hacia una versión eléctrica que no genera humo.

Cocción directa y horno sin humo en el kamado

Gracias a su temperatura controlable y forma cerrada, se pueden realizar todas las técnicas de cocción sin humo.

Su uso principal suele ser la cocción directa para hacer asado, con una temperatura típica de entre 180° y 350°, ideal para cortes de carne como vacío, bife de chorizo, hamburguesas, chorizos, pollo y hasta vegetales.

Otra de sus funciones es la de horno. Al colocar un deflector cerámico que bloquea el fuego directo, el calor circula alrededor de los alimentos con temperaturas de entre 120° a 200°.

Se despide la parrilla a carbón y a gas |La novedosa forma de hacer asado más sencilla y sin humo ideal para edificios Fuente: Shutterstock

Kamado eléctrico: la parrilla perfecta para amantes del asado

El kamado eléctrico se establece como la parrilla suprema para los aficionados del asado. A través de las plataformas digitales de compra y venta, se pueden localizar modelos con una variedad de precios que presentan las siguientes características:

Ancho: 63 cm

Altura: 104 cm

Profundidad: 55 cm

4 niveles de temperatura

Voltaje de 220V

Parrillas eléctricas: asar sin humo y limpieza sencilla

El uso de parrillas eléctricas ha aumentado su popularidad entre los argentinos que desean disfrutar de un asado sin complicaciones.

Con la llegada de estas nuevas tecnologías, el asado se convierte en una experiencia más accesible y placentera, facilitando que un mayor número de personas se sume a este apreciado ritual argentino.

Estas parrillas no solo eliminan el humo y los olores desagradables, sino que también garantizan una cocción uniforme gracias a su diseño innovador y control preciso de temperatura.

Adicionalmente, muchos usuarios resaltan la facilidad de limpieza y el ahorro de tiempo en comparación con las parrillas tradicionales.

Kamado eléctrico: sabor auténtico y tecnología avanzada para asados

El kamado eléctrico está ganando popularidad no solo por su practicidad, sino también por su capacidad para conservar el sabor y la jugosidad de las carnes. A medida que avanza la tecnología, muchas empresas lanzan al mercado modelos equipados con temporizadores y pantalla digital, lo que simplifica aún más el proceso de cocción. Con el creciente interés en preparar asados en espacios reducidos, el mercado de las parrillas eléctricas promete seguir expandiéndose, haciendo del asado una experiencia accesible para todos los amantes de la carne.