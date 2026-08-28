El sistema nacional de scoring establece que cada conductor comienza con un saldo de 20 puntos en su licencia de conducir.

Sin embargo, quienes acumulen infracciones hasta quedarse sin puntos podrán recibir una inhabilitación para conducir durante 60 días, la primera vez que pierdan la totalidad del puntaje.

La medida forma parte del Decreto Reglamentario 437/2011, que aprobó el sistema de puntos aplicable a la Licencia Nacional de Conducir y fija descuentos graduales según el tipo de infracción cometida.

Licencia de conducir suspendida: perder los 20 puntos del scoring por primera vez puede derivar en una inhabilitación durante 60 días. Archivo

Suspenderán la licencia de conducir por 60 días a todos estos conductores: cuándo aplica

La norma establece que la pérdida total de los 20 puntos implica una suspensión de la licencia de conducir por 60 días, siempre y cuando sea la primera vez.

Si el conductor vuelve a perder todos los puntos, la segunda suspensión aumenta a 120 días y la tercera alcanza los 180 días. A partir de entonces, los plazos se irán duplicando sucesivamente.

Las infracciones que más puntos descuentan en la licencia de conducir

No todas las faltas tienen la misma penalización . Algunas infracciones pueden restar entre 2 y 20 puntos, por lo que la acumulación de sanciones puede llevar a perder el saldo completo.

Entre las infracciones que más puntos descuentan de la licencia de conducir se encuentran:

Sitio oficial del Gobierno de Argentina

¿Cómo recuperar los puntos perdidos de la licencia de conducir?

El sistema también contempla mecanismos para recuperar puntos en la licencia de conducir. Quienes mantengan un saldo superior a cero podrán volver a tener los 20 puntos si pasan dos años sin recibir sanciones de tránsito firmes.

Además, se podrán recuperar puntos mediante la realización y aprobación de cursos de seguridad vial . Cada curso puede otorgar hasta 4 puntos, con las condiciones y periodicidad previstas para cada tipo de licencia.

¿Qué pasa cuando termina la inhabilitación?

Una vez que el conductor cumple todo el período de suspensión, debe completar los requisitos establecidos para volver a conducir. Entre ellos, se encuentra realizar y aprobar los cursos de seguridad vial que correspondan.

Recién después de cumplir con este procedimiento, la licencia de conducir puede volver a quedar habilitada para conducir. Además, el sistema de scoring contempla la recuperación del saldo de puntos según las condiciones previstas.

En otras palabras: si la suspensión fue, por ejemplo, de 60 días, al cumplirse esos 60 días no necesariamente alcanza con esperar para volver a manejar. El conductor debe verificar que haya cumplido los requisitos adicionales y que su licencia figure nuevamente como vigente/habilitada antes de ponerse al volante.