A medida que el calendario electoral empieza a verse en el horizonte, aumenta la dolarización de carteras en la Argentina. En julio las personas humanas compraron u$s 4124 millones netos, de los cuales u$s 2916 millones fueron para atesoramiento.

Esa cifra fue un 45% mayor que en junio, cuando la compra de billetes alcanzó los u$s 2015 millones.

En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,7 millones de individuos compraron billetes (compras brutas por u$s 3319 millones), mientras que unos 697.000 vendieron por u$s 404 millones. En junio habían comprado dólares 1,5 millones de personas.

Además, las “Personas Humanas” registraron egresos por servicios y otros gastos corrientes por u$s 786 millones y giros de divisas sin fines específicos por u$s 546 millones.

“De las compras netas de billetes y divisas sin fines específicos, se estima que unos u$s 1000 millones quedaron depositados en bancos locales y u$s 1000 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que unos u$s 900 millones fueron entregados a las entidades para cubrir los gastos de “Servicios y otros corrientes” realizados con tarjetas", informó el Banco Central.

Por su parte, las “Personas Jurídicas” realizaron ventas netas de billetes y egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por u$s 169 millones y u$s 149 millones, respectivamente.

Superávit de cuenta corriente cambiaria

En el balance cambiario de julio, se registró un superávit de u$s 413 millones en la cuenta corriente cambiaria. Este resultado se explicó por los ingresos netos de las cuentas “Bienes” por u$s 4077 millones e “Ingreso secundario” por u$s 8 millones, parcialmente compensados por los egresos netos de las cuentas “Ingreso primario” (u$s 2772 millones) y “Servicios” (u$s 900 millones).

Por su parte, la cuenta financiera cambiaria resultó superavitaria por u$s 2191 millones. Ese resultado se explicó por los ingresos netos del “Gobierno General y BCRA” por u$s 2356 millones, del “Sector Financiero” por u$s 1052 millones y de “Otros Movimientos Netos” por u$s 1049 millones.

Cuenta servicios en rojo

La cuenta “Servicios” registró un déficit de u$s 900 millones en julio. Esto representó un déficit 3% menor en términos interanuales, vinculado a un aumento en los cobros de exportaciones de servicios del 24% interanual, mientras que los pagos de importaciones de servicios aumentaron en torno al 11% interanual.

La cuenta Viajes y Pasajes a través del mercado de cambios implicó egresos netos por u$s 710 millones.

Los egresos por utilidades y dividendos del mes de julio fueron de u$s 451 millones. Del total de los egresos brutos por este concepto, se destacan los sectores “Energía” (u$s 149 millones), “Entidades Financieras” (u$s 119 millones) e “Industria Química, Caucho y Plástico” (u$s 91 millones).

Cuánto subieron las reservas

Las reservas internacionales del BCRA aumentaron u$s 2729 millones en julio, finalizando el mes en u$s 47.599 millones.

La variación se explicó principalmente por los ingresos netos de capital e intereses de organismos internacionales por u$s 2621 millones, por las compras de moneda extranjera en el mercado de cambios por u$s 2163 millones, por los ingresos por nuevas emisiones de títulos soberanos en el mercado local por u$s 1063 millones, por el aumento de las tenencias en moneda extranjera de las entidades en el BCRA por u$s 1307 millones y por el aumento de la cotización en dólares estadounidenses de los activos que componen las reservas por u$s 110 millones.

Estos movimientos fueron parcialmente compensados por pagos de capital e intereses de títulos públicos por u$s 4476 millones, las ventas de moneda extranjera en el mercado de cambios por parte del Tesoro Nacional por u$s 146 millones y los pagos netos efectuados por el BCRA a través del Sistema de Pagos en Moneda Local por u$s 67 millones.