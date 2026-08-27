La velocidad al volante no solo determina el tiempo que tarda un vehículo en llegar a su destino. También establece las condiciones bajo las cuales las autoridades pueden intervenir cuando un conductor rebasa los límites fijados, lo cual puede llevar a una cancelación de la licencia de conducir por reiteración.

Respetar las las normas básicas de tránsito permite reducir riesgos y evitar sanciones que pueden afectar tanto el bolsillo como los antecedentes administrativos del automovilista. Presta atención ya que sobrepasar la velocidad es, además de peligroso para quienes van dentro como fuera del auto, puede siginificar multas importantes ante el Gobierno local.

Multas por ir a más velocidad de la permitada. KatarzynaBialasiewicz

¿Dónde aplica la regla de 30 km/h y cómo se vigila?

En Querétaro, la normativa contempla un límite máximo de 30 km/h en zonas escolares públicas. La disposición busca establecer una circulación más segura en espacios donde existe una mayor presencia de estudiantes y peatones.

Cuando un automovilista rebasa esa velocidad, los agentes de tránsito pueden detenerlo y levantar la infracción correspondiente. El procedimiento debe realizarse de manera formal: el oficial debe explicar el motivo de la detención, identificarse y señalar la disposición que presuntamente fue infringida.

También corresponde informar al conductor sobre la sanción aplicable y solicitar la documentación obligatoria del vehículo y de quien se encuentra al volante.

Ley de tránsito multa senda Fuente: Shutterstock ThalesAntonio

¿Cuánto cuesta exceder la velocidad una o varias veces?

El artículo 65 de la Ley de Tránsito del Estado de Querétaro establece sanciones económicas relacionadas con el incumplimiento de esta disposición. La cantidad aumenta de acuerdo con la infracción contemplada y también puede repercutir en la licencia.

Infracción de menor gravedad: puede representar una multa de 10 UMA , equivalente a aproximadamente 1,173 pesos .

Infracción de mayor gravedad: la sanción puede alcanzar 20 UMA , alrededor de 2,346 pesos .

Puntos en la licencia: dependiendo de la conducta sancionada, pueden descontarse tres o hasta seis puntos .

Reincidencia: acumular infracciones puede generar mayores consecuencias administrativas conforme al esquema de sanciones vigente.

Ilustración con IA. El Cronista | Gemini

Para consultar una infracción, el conductor puede ingresar al portal del Poder Ejecutivo de Querétaro, acceder a la sección correspondiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, seleccionar el servicio relacionado con el vehículo y capturar los datos solicitados en la tarjeta de circulación. Desde ahí puede verificar si existe una multa y, cuando corresponda, realizar el pago.