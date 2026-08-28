Luego del leve retroceso de junio, que había llegado tras 19 subas mensuales consecutivas, la irregularidad del crédito de las entidades financieras al sector privado habría subido en julio, aunque marginalmente.

Esa es la principal novedad del procesamiento que hace todos los meses la consultora 1816 de la base de datos de la Central de Deudores del BCRA (CENDEU) con el que logra anticipar con exactitud los números de morosidad del Informe de Bancos del Central, ya que el informe de julio se publica recién a fines de septiembre.

Mora crece

Según sus cálculos, la mora total del sector privado no financiero subió de 7,63% en junio a 7,73% en julio, la mora de familias aumentó de 12,77% a 12,94%, mientras que la mora de empresas pasó de 3,5% a 3,61%.

Con las actualizaciones que se hacen de la CENDEU a lo largo del mes las cifras definitivas pueden modificarse, aunque a lo largo de 2026 en ninguna ocasión el ratio agregado de mora de privados se modificó respecto a la primera versión de la base de datos, y en el caso de familias la diferencia nunca superó el 0,1% entre el dato preliminar y el dato final.

En alza

Vale recordar que la morosidad privada era de apenas 1,5% en octubre 2024, de 2,5% en el caso de familias y de 0,7% en el caso de empresas. Respecto al crédito a familias, la suba de la irregularidad se explicó principalmente porque volvió a descender en términos reales el saldo total de financiaciones.

El aspecto positivo es que el saldo en mora, medido también en términos reales, prácticamente no se movió mes contra mes. Vale recordar que la irregularidad es sencillamente un ratio entre el saldo moroso y el saldo total.

En todos los bancos

Tal cual viene siendo la norma hace tiempo, y en esto los datos de junio no habían sido una excepción, la irregularidad a nivel familias continuó aumentando en la mayoría de las entidades financieras: según los cálculos de la consultora 1816, la morosidad aumentó en julio respecto a junio en 23 de las principales 30 entidades: medidas en términos de crédito a hogares.

Los datos de la CENDEU también reflejan que continuaron incrementándose en julio las refinanciaciones de entidades financieras al sector privado. El saldo refinanciado representó el 3,7% del saldo de crédito total a las familias y el 0,8% del saldo de crédito total a las empresas.

Refinanciaciones récord

Estas refinanciaciones son récord en décadas, al punto que sólo las familias ya refinanciaron deudas por $ 2,6 billones. Esto debería ayudar a que la mora vaya bajando en los próximos meses.

¿Qué pasa cuando hay una refinanciación? Según la normativa del BCRA, un deudor en Situación 3, que debe hace más de 90 días, tiene que pagar dos cuotas mensuales consecutivas de su crédito refinanciado para pasar a situación 2, de atraso de más de 31 días, y de ese modo dejar de pertenecer al universo de morosos.

En el caso de los deudores en Situación 4, que deben hace más de 180 días, deben pagar tres cuotas mensuales para pasar a Situación 3, mientras que en el caso de los deudores en Situación 5, que deben hace más de un año, deben pagar tres cuotas mensuales para pasar a Situación 4.

Reclasificaciones

Como las reclasificaciones son escalón por escalón, eso significa que alguien en Situación 4 con deuda refinanciada tarda al menos 5 meses en dejar de ser moroso, mientras que alguien en Situación 5 tarda al menos 8 meses.

La morosidad siguió creciendo hasta 33,7% en el caso de los préstamos de entidades no financieras a familias, segmento liderado por Tarjeta Naranja y Mercado Pago, que explican entre ambas el 54% del total de financiaciones a familias de todo el universo de entidades no financieras.

Contando deudores con entidades financieras y no financieras, hay un total de 5,9 millones de individuos en mora, según los datos de la CENDEU, incluyendo solo a los créditos familiares. Considerando que hay 20,8 millones de individuos que tienen deuda con alguna entidad, eso significa que el 28% de los sujetos de crédito de Argentina está en mora.

Universo total

Un dato interesante para tener presente es que si bien la mayor parte del saldo moroso se explica por la deuda irregular con entidades financieras (65% del saldo agregado), hay más individuos en mora con entidades no financieras: 4,2 millones versus 3 millones en el caso de entidades financieras. Para llegar a un número agregado no hay que sumar ambas cifras porque hay individuos en mora con ambos tipos de entidades.

Cuánto deben

El saldo promedio de deuda de quienes están en mora es de $ 4,8 millones en el caso de las entidades financieras y de $ 1,2 millones en el caso de entidades no financieras.

Más interesante aún es el hecho de que la mediana de estos saldos es de $ 1,5 millones en el caso de entidades financieras, de $ 462.000 en el caso de no financieras y de $ 626.000 tomando ambos segmentos.

En otras palabras, la mitad de los deudores que están en mora, incluyendo entidades financieras y no financieras: debe menos de $ 626.000. Se trata de un número que a simple vista luce bastante bajo: son u$s 414 por persona, pero tampoco puede perderse de vista que, según el INDEC, la mitad de la población argentina con ingresos, que es, a su vez, el 62% de toda la población, tenía ingresos inferiores a los $ 800.000 mensuales.