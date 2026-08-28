El Gobierno cuenta con diversas normativas sobre las licencias de conducir orientadas a garantizar el respeto por las reglas de tránsito y fortalecer la seguridad vial. Dentro de este marco, algunas licencias de conducir pueden ser suspendidas o inhabilitadas cuando sus titulares incumplen las disposiciones vigentes.

El Decreto 437/2011, que puso en vigencia el sistema de puntos de la Licencia Nacional de Conducir, contempla sanciones para distintas infracciones de tránsito y establece el descuento de puntos de acuerdo con la gravedad de cada falta.

El listado de conductores que pueden perder su licencia de conducir

Al obtener una Licencia Nacional de Conducir en Argentina, cada conductor queda incorporado al Sistema de Scoring, un mecanismo que otorga 20 puntos a cada titular.

La comisión de determinadas infracciones de tránsito genera una quita progresiva de puntos, cuyo alcance se determina según la gravedad de la falta cometida.

Confirmado en el decreto 437/2011: eliminan todas las licencias de conducir de las personas que estén en esta situación

La quita de puntos recaerá sobre el conductor identificado en el acta de infracción. Sin embargo, cuando la falta sea detectada de manera automática, el descuento corresponderá al titular registral del vehículo.

Penalizaciones por pérdida de puntos en la licencia de conducir: ¿cuánto dura la inhabilitación?

Si un conductor comete varias infracciones de tránsito al mismo tiempo, la quita podrá llegar a un máximo de 15 puntos, siempre que la suma de las sanciones aplicables no sea menor.

Cuando se produzca una pérdida de puntos, se impondrán distintas penalizaciones según la cantidad de unidades descontadas.

En la primera pérdida total de puntos , la licencia quedará inhabilitada durante 60 días . En el caso de los conductores profesionales, ese período se reducirá a la mitad. Además, los infractores deberán realizar y aprobar cursos de seguridad vial.

Ante una segunda pérdida total , la inhabilitación será de 120 días , mientras que para las licencias profesionales se aplicará la mitad del plazo. También será obligatorio aprobar los cursos correspondientes.

Con una tercera pérdida de puntos, la suspensión de la licencia se extenderá por 180 días. En caso de reincidencia, el período de inhabilitación se duplicará de manera sucesiva.

Licencia de conducir: cómo funciona el sistema de scoring, cuántos puntos pierde cada infracción y cuándo pueden inhabilitarte

¿Cómo recuperar puntos de la licencia de conducir efectivamente?

Hay circunstancias en las cuales es posible recuperar los puntos de la licencia de conducir, como se detalla a continuación:

Por estar 2 años sin tener una sanción de tránsito en su historial. En este contexto, se reintegra el puntaje total.

Por realizar y aprobar cursos de seguridad vial. Cada curso puede proporcionar hasta 4 puntos, aunque se permite la inscripción únicamente cada 2 años. En el caso de las licencias de conducir profesionales, este plazo se reduce a un año.

¿Cómo consultar cuántos puntos tengo?

El puntaje personal puede ser determinado siguiendo una serie de pasos:

Acceder a la página oficial (miScoring) Proporcionar los datos personales, incluyendo tipo de DNI, número y sexo correspondiente al trámite Se mostrarán los datos del conductor junto con el puntaje restante. Es importante verificar si existe un sistema de scoring local en las respectivas jurisdicciones.

Más control y educación sobre licencias de conducir en el país

Según el Gobierno, la reducción de puntos se determinará según la naturaleza de la infracción cometida al volante:

Infracción Puntos a descontar Circular con licencia vencida 5 Circular sin VTV o RTO 4 Circular sin casco en motos 5 Circular sin seguro 4 No respetar semáforos 5 Conducir con impedimentos físicos o psíquicos, bajo efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos 10 No respetar los límites de velocidad (menos del 30%) 5 No respetar los límites de velocidad (más del 30%) 10 Conducir con una inhabilitación o suspensión 20 Participar u organizar competencias no autorizadas de destreza o velocidad con autos en la vía pública 20

El Gobierno también prevé impulsar campañas de concientización para reforzar la importancia de cumplir con las normas de tránsito y mejorar la seguridad vial en todo el país. Estas acciones contarán con la colaboración de distintas ONGs.

A su vez, se proyecta sumar nuevas herramientas tecnológicas para agilizar el control de las infracciones, entre ellas cámaras de vigilancia en zonas consideradas críticas. De esta manera, las autoridades podrán intervenir con mayor rapidez ante eventuales situaciones de riesgo en la vía pública.