Orgullo nacional: el pequeño pueblo argentino que se metió entre los mejores del mundo en 2026.

En esta noticia Por qué Sanagasta se destacó a nivel internacional

Un pueblo escondido en las sierras de La Rioja logró un reconocimiento internacional que pocos destinos argentinos consiguen. Sanagasta quedó entre los seleccionados del programa Best Tourism Villages 2026, la iniciativa de turismo rural más importante a nivel global.

La distinción llega de la mano de ONU Turismo, el organismo que cada año destaca a comunidades rurales de todo el mundo por sus prácticas sustentables y su valor cultural.

Por qué Sanagasta se destacó a nivel internacional

El programa Best Tourism Villages evalúa a los pueblos postulados según nueve criterios, entre ellos infraestructura, conectividad, recursos culturales y compromiso ambiental.

En el caso de Sanagasta, los aspectos más valorados fueron:

Su paisaje serrano único en la región riojana

La conservación de tradiciones locales

El desarrollo del turismo comunitario

Su cercanía a atractivos como el Parque de los Dinosaurios y el dique Los Sauces

Orgullo nacional: el pequeño pueblo argentino que se metió entre los mejores del mundo en 2026. primeraedicion

Ubicado a pocos kilómetros de la capital provincial, Sanagasta se transformó en los últimos años en un destino elegido por quienes buscan naturaleza, tranquilidad y bajo impacto turístico, lejos del circuito masivo.

Argentina ya cuenta con varios antecedentes en este programa. Localidades como La Carolina, en San Luis, y Caviahue-Copahue, en Neuquén, obtuvieron distinciones similares en ediciones anteriores, lo que consolidó al país como uno de los que más pueblos aporta a la red mundial de turismo rural sustentable.

Orgullo nacional: el pequeño pueblo argentino que se metió entre los mejores del mundo en 2026. nuevarioja

El reconocimiento a Sanagasta se suma a esa lista y refuerza la proyección internacional del turismo rural argentino, un sector que crece año a año gracias a políticas de desarrollo sostenible impulsadas desde las provincias.