Este viernes, 28 de agosto de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.025 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.24%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.07 pesos y un mínimo de 16.97 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.68%, mientras que en el último año su variación fue de -7.32%, lo que sugiere una tendencia general a la baja.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

el dólar mostró una marcada tendencia alcista: subió en 8 de 10 días, con dos retrocesos intermedios y un rally final de cinco jornadas, señal de impulso sólido al cierre.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 2.77%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 7.32%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva, ya que en los últimos cinco días consecutivos ha mostrado un aumento en su valor. Este crecimiento se traduce en un interés renovado por parte de los inversores y en una mayor demanda por la moneda estadounidense.

En comparación con días anteriores, la tendencia sugiere que la economía está respondiendo favorablemente a ciertos factores, lo que podría generar expectativas de un fortalecimiento continuo del Dólar. Sin embargo, es importante observar los próximos movimientos del mercado para evaluar la sostenibilidad de esta alza.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.