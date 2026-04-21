Tras el receso de Semana Santa, el calendario vuelve a ofrecer una oportunidad de descanso, aunque no será para todos. Un asueto dispuesto a nivel local permitirá extender el descanso y generar un nuevo fin de semana largo en determinadas zonas de la provincia de Buenos Aires. La medida alcanza al viernes 24 de abril y se podrá combinar con el sábado y domingo, lo que abre la posibilidad de una pausa extra para quienes estén incluidos dentro del esquema. La jornada no forma parte del calendario nacional, por lo que su impacto será limitado a nivel local. En este caso, el beneficio aplica en los municipios de Tres Arroyos y Marcos Paz. En Tres Arroyos, el asueto responde al aniversario fundacional del distrito, mientras que en Marcos Paz se conmemora la festividad patronal en honor a San Marcos Evangelista. Durante esa jornada, los empleados del sector público y las sucursales del Banco Provincia no tendrán actividad. En el ámbito privado, en tanto, la adhesión dependerá de cada empleador, por lo que no todos los trabajadores podrán acceder automáticamente al día libre. En aquellos casos donde se otorgue el asueto, se configurará un fin de semana largo que podrá ser aprovechado para descanso o actividades recreativas. Más allá de este asueto puntual, el calendario nacional todavía ofrece varias fechas de descanso a lo largo del año, entre feriados inamovibles y trasladables. Entre los próximos feriados se destacan el Día del Trabajador, el Día de la Revolución de Mayo y el Día de la Independencia, que forman parte de los descansos obligatorios en todo el país.