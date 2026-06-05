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El 11 de junio se juega el partido inaugural del Mundial 2026 y ya hay medidas concretas en la Ciudad de México.

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Se trata de un feriado extraordinario. Esto quiere decir que no habrá un nuevo día feriado oficial para todos los trabajadores del país, sino solo en la capital.

Quiénes no tendrán clases ese día

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que el jueves 11 de junio se suspenderán las actividades escolares en planteles de educación pública básica y media superior de la Ciudad de México.

La SEP confirmó la suspensión de clases en escuelas públicas de CDMX para el jueves 11 de junio.
La SEP confirmó la suspensión de clases en escuelas públicas de CDMX para el jueves 11 de junio.SEP

La medida se tomó en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y aplica para primaria, secundaria y educación media superior.

No incluye a escuelas privadas ni universidades públicas o privadas, aunque estas instituciones podrán decidir de manera autónoma si se suman.

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La suspensión es únicamente por ese día y no se extiende al resto de la semana ni a nivel nacional.

Qué pasará con los trabajadores

Para los trabajadores no se declaró un día de descanso obligatorio. En su lugar, el gobierno capitalino emitió un llamado voluntario a la iniciativa privada para flexibilizar la jornada laboral ese día, sugiriendo el uso del home office para evitar traslados y reducir la movilidad en la ciudad.

Los feriados oficiales están establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.
Los feriados oficiales están establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

Algunas instituciones, como el INE, ya confirmaron que operarán bajo esa modalidad. “El fin de esta convocatoria es que la población pueda disfrutar del mundial”, señaló Brugada.

Los días feriados oficiales en México están establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y el Mundial no figura entre ellos.