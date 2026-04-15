Tras los dos fines de semana largos de marzo, un grupo de argentinos podrá volver a disfrutar de un feriado adicional. En el último día de abril, una localidad de la Provincia de Buenos Aires tendrá una extensa jornada consecutiva de descanso. El 30 de abril fue establecido como jornada no laborable en Navarro por su aniversario fundacional, una fecha profundamente arraigada en la identidad del distrito. La conmemoración se vive como un verdadero punto de encuentro. Cada año, vecinos y vecinas participan de actos oficiales, actividades culturales y propuestas recreativas que convocan a todas las edades. Mientras los más chicos participan de las actividades junto a sus familias, los adultos mayores comparten historias vinculadas al crecimiento del lugar. La jornada combina espacios de encuentro con propuestas para toda la comunidad. Además de su significado, el feriado permite extender las celebraciones y sumar un día de descanso, en una fecha que ya forma parte del calendario local de Navarro. De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: