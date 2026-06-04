En Estados Unidos, el calendario federal de días festivos contempla en total 11 feriados donde las actividades rutinarias se ponen en pausa para conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional.

En ese marco, el próximo viernes 19 de junio se recordará en todo el país Juneteenth, lo que dará un nuevo fin de semana largo de tres días a miles de trabajadores que respeten este cronograma en sus agendas laborales.

Confirmado: el viernes 19 de junio es feriado total en todo el país

Esta festividad, que será la primera en caer viernes de todas la celebradas hasta el momento, es conocida como Juneteenth o Día de la Liberación, destinada a conmemorar el fin de la esclavitud.

De acuerdo con lo explicado por USA.gov, este día se dedica a profundizar sobre la historia de la comunidad afroamericana en Estados Unidos.

“Muchas ciudades del país festejan con desfiles, festivales de música y fuegos artificiales”, se indica.

El viernes 19 de junio es feriado en todo el país.

Qué negocios e instituciones cierran sus puertas el 19 de junio

Durante los feriados federales, Bank of America, Wells Fargo, Chase y el resto de los bancos del país cierran sus puertas y suspenden sus operaciones presenciales.

En caso de necesitar realizar operaciones básicas, ATMs operarán de manera rutinaria, al igual que aplicaciones bancarias y los diversos sitios web de las instituciones financieras.

Además, se mantienen sin actividad oficinas de gobierno no esenciales y diversos negocios del sector privado que se adhieren a este cronograma.

Todos los feriados que restan por delante

Según lo indica el calendario, para 2026 aún restan