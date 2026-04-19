La cadena Carrefour sumó una nueva categoría a sus tiendas en Argentina y comenzó a vender indumentaria de GAP, Old Navy y Banana Republic en 13 sucursales seleccionadas. La iniciativa replica una estrategia que ya había aplicado Coto y apunta a ampliar la experiencia de compra en un solo lugar. Las prendas se exhiben en espacios específicos dentro de los locales, sin modificar el recorrido habitual. El objetivo es incorporar nuevas opciones sin interferir con la compra tradicional de alimentos. La oferta incluye remeras, buzos y jeans para hombre, con un enfoque en básicos y estilo urbano. Meses atrás, la cadena ya había sumado productos deportivos de Everlast, lo que sirvió como antecedente para avanzar en esta nueva etapa. El surtido se ubica en un rango medio, con descuentos por tiempo limitado: Las promociones tienen vigencia acotada según el tipo de prenda. El lanzamiento se implementó en 13 hipermercados. En la provincia de Buenos Aires, está disponible en sucursales de: En el interior del país, también llegó a: La selección responde a locales con alto volumen de clientes y espacio suficiente para exhibición. Las tres etiquetas pertenecen a Gap Inc., que organiza su oferta en distintos segmentos. Esta estructura permite cubrir distintos perfiles de consumo dentro de una misma propuesta. La incorporación de ropa forma parte de una tendencia del sector para diversificar el negocio. En los últimos meses, cadenas como Coto avanzaron en el mismo camino con marcas internacionales. El contexto de mayor apertura a importaciones impulsó esta dinámica y habilitó nuevas categorías dentro de los supermercados. El modelo busca que el cliente pueda resolver distintas compras en un solo lugar, sumando opciones más allá de alimentos y productos de uso diario. Según la empresa, la respuesta inicial fue positiva, por lo que evalúan ampliar el surtido y llevar la propuesta a más sucursales en función de la demanda.