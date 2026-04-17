Esta semana tiene una particularidad para los habitantes de una ciudad del sur bonaerense: la Municipalidad de Patagones informó oficialmente que el martes 22 de abril será declarado día no laborable para todas las dependencias municipales de la ciudad cabecera. La medida se da en el marco de los actos conmemorativos por el 246° aniversario de la fundación de Carmen de Patagones y Viedma, una fecha de relevancia histórica y cultural para la región. El asueto fue establecido a través del Decreto Municipal Nº 691/25, que detalla que la jornada libre se aplicará únicamente a las dependencias municipales ubicadas en la ciudad cabecera del partido. Es decir, no tiene alcance provincial ni nacional. Este asueto forma parte de una tradición en diversas localidades del interior del territorio bonaerense, cuyo objetivo es resaltar y preservar la identidad local mediante la conmemoración de fechas históricas clave. A lo largo de la jornada se realizarán diversas actividades culturales y sociales, lo que justifica el asueto administrativo para los empleados de organismos públicos como escuelas, la sede del Banco Provincia y otros organismos. Los trabajadores alcanzados por este feriado son: La localidad de Patagones celebra su Aniversario Fundacional el martes 22 de abril, y el feriado se suma al calendario justo después de lo que fue el fin de semana largo de Semana Santa a principios de este mes, lo que le brinda a sus habitantes bastantes días de descanso en términos laborales y escolares. Francisco de Viedma y Narváez dio por sentada la población el 22 de abril de 1779, eligiendo la margen sur del río Negro. Su primera denominación fue Establecimiento del Río Negro, aunque también se lo llamó Fuerte del Carmen y Fuerte del Río Negro. Carmen de Patagones se ubica en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, justo frente a la ciudad de Viedma, capital de Río Negro, separadas únicamente por el río Negro. Ambas ciudades festejan juntas el mismo origen histórico y este año el acto protocolar central se realizará del lado bonaerense. El acto está previsto a las 9.30 horas en la Torre del Fuerte, ubicada en el Casco Histórico maragato, seguido de un desfile cívico militar y paseo criollo en la ciudad de Viedma.