Dan Buettner, experto en longevidad, sobre los pequeños cambios para vivir más años: “Adopta un perro”

Dan Buettner saltó a la fama cuando investigó las “Zonas Azules”, regiones del mundo donde las personas viven más de 100 años, y buscó el porqué de esta curiosidad. En este marco, fue invitado al pódcast Feel Better, Live More en YouTube, que conduce el doctor Rangan Chatterjee, en el que desarrolló parte de los hallazgos sobre longevidad durante toda su carrera.

Lo curioso fue que, cuando se refirió a longevidad, felicidad y hábitos saludables, Buettner habló de llevar adelante pequeños cambios en la vida como, por ejemplo, adoptar un perro como mascota.

En este marco, dio tres argumentos sólidos de los beneficios que brinda tener un perro.

Dan Buettner sobre adoptar un perro

En la entrevista, Dan Buettner brindó una reflexión que integra la longevidad y la felicidad como dos factores que se retroalimentan.

En este sentido, aconsejó pensar en pequeños cambios que tengan efectos positivos a largo plazo, como por ejemplo, tener un propósito en la vida o evaluar el círculo de amigos.

En ese marco, destacó: “Dejame darte un ejemplo fácil. Un pequeño empujón a largo plazo para ilustrar la idea: adopta un perro”.

Dan Buettner destaca que tener una mascota, específicamente un perro, es una excelente estrategia a largo plazo para mejorar la salud personal y, en consecuencia, vivir más años.

Dan Buettner, experto en longevidad, sobre los pequeños cambios para vivir más años: “Adopta un perro”. Unsplash.

Por qué adoptar un perro, según Buettner

El investigador dio tres argumentos:

Ejercicio : los dueños de perros tienen cerca de un 50% menos de riesgo de obesidad en comparación con quienes no tienen uno. Esto se debe a que la mascota te obliga a salir a caminar regularmente, lo que la convierte en un motivador constante y automático para la actividad física.

Salud emocional : acariciar a un perro ayuda a reducir los niveles de cortisol (la hormona del estrés) y proporciona una sensación de afecto incondicional, lo cual es muy beneficioso para el bienestar general.

Compromiso a largo plazo: a diferencia de las medidas tomadas en Año Nuevo o las dietas temporales que se suelen abandonar, adoptar un perro implica un compromiso de unos 13 años, lo que establece un hábito duradero en el estilo de vida.

En conclusión, adoptar un perro mejorará la vida de la persona en varios aspectos, tanto físicos como emocionales. Se trata de un factor que puede influir en la mejor calidad de vida y, en consecuencia, en vivir más años.