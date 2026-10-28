Bárbara Pérsico (El Cronista) entrevistó por videoconferencia a la candidata a astronauta Noel de Castro

El desarrollo de misiones espaciales exige una rigurosa preparación académica combinada con entrenamientos físicos y psicológicos de alta exigencia. En este escenario, la presencia de profesionales en ciencias e ingeniería resulta clave para llevar a cabo la investigación científica a bordo de las plataformas orbitales.

Noel de Castro, candidata a astronauta por la Agencia Espacial Argentina (Conae), repasó su trayectoria desde Salta hasta el Space Coast y el Kennedy Space Center de la NASA.

“Tengo 29 años, soy salteña e ingeniera biomédica. Completé una maestría en ingeniería aeroespacial y ahora un doctorado orientado a la bioastronáutica. Toda esa formación me permitió iniciar el entrenamiento para ser la primera candidata argentina en una misión espacial”, detalló de Castro.

Uno de los puntos más importes que la profesional remarcó es el trabajo en equipo y la gestión de la convivencia en misiones prolongadas. “En el espacio no hay margen para la individualidad, hay momentos para liderar y momentos para seguir la instrucción de otro”, concluyó.