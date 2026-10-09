Mars busca ampliar su presencia en el segmento de premios para gatos, aunque la empresa no detalló una inversión específica para el lanzamiento.

Mars trajo a México Temptations, su marca de premios para gatos, con la que busca ganar participación en el mercado de productos para mascotas, particularmente en la categoría de botanas para felinos.

De origen estadounidense, Tempations, es una marca con 25 años en el mercado que ofrece premios crujientes rellenos, puré cremoso en tubo y una cucharita que permite ofrecer el producto directamente al gato.

La compañía indicó que el portafolio está respaldado por la investigación de Waltham, su centro especializado en nutrición y bienestar animal.

Mars, que también comercializa marcas de alimento para mascotas como Pedigree y Whiskas, distribuirá Tempations en tiendas de autoservicio, conveniencia, comercios especializados y plataformas de comercio electrónico, canal donde la compañía ha observado un crecimiento en ventas.

La apuesta se produce en un contexto de cambios en el consumo de productos para mascotas, impulsados por la creciente integración de los animales en la dinámica familiar.

Según la compañía, el 40% de los tutores de gatos en México ya los considera miembros de su familia, una tendencia que abre oportunidades para productos que van más allá de la alimentación básica.

“Hoy los tutores buscan crear momentos únicos de complicidad”, señaló Alejandro Martínez, líder de Care & Treats de Mars Pet Nutrition, al presentar la marca en el país.

Con la llegada de esta marca de snacks, Mars busca ampliar su presencia en el segmento de premios para gatos, aunque la empresa no detalló una inversión específica para el lanzamiento, metas de ventas ni objetivos de participación de mercado en México.