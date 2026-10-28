El ladrido en exceso de una mascota puede resultar un problema, especialmente para quienes viven en edificio o para quienes quieren pasear con sus perros por lugares públicos.

De acuerdo con la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de California, Davis, un perro puede ladrar por miedo o ansiedad; por defensa territorial; para atraer atención o en respuesta al juego o el ladrido de otros perros y existen maneras de frenar este comportamiento desde casa, sin utilizar herramientas especiales.

El truco para que tu perro deje de ladrar: cómo cambiar este comportamiento con juegos

La institución indica que existen “juegos” para captar la atención de tu mascota que pueden enseñarse para interrumpir comportamientos no deseados, como el ladrido en exceso.

Uno de ellos es llamarlo en el momento en el que empieza a ladrar. Pedirle que se acerque ayuda a captar su atención “incluso en situaciones de alta excitación”. Se trata de un truco sencillo y fácil de aplicar.

Otra alternativa es enseñar a que el perro choque la nariz con tu mano, dado que esta orden también hace que su atención se centre en una actividad alternativa y deje de ladrar.

Llamar rápido la atención del animal puede terminar con el comportamiento no deseado.

Otras recomendaciones expertas para frenar ladridos no deseados

Además, entre los consejos de la universidad se encuentran:

Garantizar que el perro esté recibiendo suficiente actividad física y estimulación

Reforzar de manera positiva los comportamientos favorables. Por ejemplo, recompensar el momento en el que el perro deja de ladrar.

Otra técnica recomendada es implementar la desensibilización y el contracondicionamiento. Esto consiste en, primero introducir al perro a un estímulo que suele causarle ladridos -por ejemplo, otro perro que le de miedo- de forma tan gradual que no llegue a notarlo. La intensidad a la exposición debe aumentar con el tiempo, pero no al punto de que provoque ladridos.

A su vez y de manera igual de gradual, cada vez que el perro se acerque a este estimulo, debe ser premiado para que comience a asociar la situación con algo positivo en lugar de un momento de estrés o tensión.