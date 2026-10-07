La Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México castigará con multas y cárcel a quienes atenten contra el biensetar de los animales domésticos.

La Ciudad de México actualizó la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México con la reforma aprobada el 30 de septiembre del 2025. La norma apunta a concientizar a las personas a tener mayor respeto por los animales sintientes, garantizando “su bienestar, atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud, e evitando así el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas, enfatiza la ley.

En ese sentido, la Ciudad de México castiga con multas severas y hasta prisión a quienes incumplan la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México. Uno de los actos castigados por la ley es el hecho de “amarrar o encadenar animales permanentemente”, según explica en el artículo 25 en su inciso XIX.

Multas y prisión por maltratar los animales en CDMX. Unsplash.

Prisión y multa por amarrar animales de forma permanente

Para algunos puede ser una acción natural y sin significado, pero tener atados un animal de forma permanente es considerado maltrato animal y es castigado por ley.

La persona que amarre de forma permanente a animales como perros o gatos, entre otros serán castigados por ley según lo dispone el “Artículo 65. Las sanciones por las infracciones cometidas por la violación a las disposiciones de la presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente”.

La ley de Protección y Bienestar de los Animales castiga con “ Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, o arresto administrativo de 24 a 36 horas por violaciones a lo dispuesto por los artículos 24 ″ .

Teniendo en cuenta los datos actualizados del INEGI del valor de las UMA para el 2026 de $ 117.31 diario y de $ 3,566.22 por mes, la multa económica puede ir desde $117.31 MXN hasta $17,596.50 MXN, y dependiendo de la gravedad de la falta y la determinación del juez o autoridad competente, la sanción puede ser la multa económica dentro de ese rango, o bien sustituirse y/o sancionar con arresto administrativo de 24 a 36 horas.

La Ley considera maltrato “Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor o sufrimiento afectando el bienestar animal, poner en peligro la vida del animal o afectar gravemente su salud, así como la sobreexplotación de su trabajo” , estipulado en el inciso XXIX del artículo 24.

CDMX endurece los castigos por maltrato a los seres sintientes. 24 acciones punibles. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Atención con la siguientes practicas que están prohibidas por la Ley de Protección de los Animales

La nueva reforma de la Ley de Portección de los Animales de la CDMX contempla un varias acciones contra los animales que son castigadas, entre ellas las siguientes 24.