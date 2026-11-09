A siete años de su presentación, la camioneta eléctrica de Tesla no consiguió cumplir con las expectativas comerciales que había generado.

El invento más polémico de Elon Musk tiene los días contados luego de anunciar un cambio de rumbo en materia automotriz. Se trata de la Cybertruck, una apuesta del magnate multimillonario que buscaba revolucionar el mercado automotor con un diseño futurista, carrocería de acero inoxidable y características que prometían marcar un antes y un después.

Sin embargo, a siete años de su presentación, la camioneta eléctrica de Tesla no consiguió cumplir con las expectativas comerciales que había generado y el foco de atención y de todos los proyectos se encuentra posicionado en un nuevo coche que promete convertirse en el próximo gran negocio de la empresa.

Tesla dejará de fabricar la Cybertruck y Elon Musk confirmo el cambio para 2027

Elon Musk anunció que Tesla, reducirá progresivamente la producción de la Cybertruck a partir de 2027 . La fabricación del vehículo se realiza en la gigafábrica de la compañía ubicada en las afueras de Austin, Texas, en Estados Unidos.

Elon Musk anunció que Tesla, reducirá progresivamente la producción de la Cybertruck a partir de 2027. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

La decisión responde a un cambio en las prioridades de la empresa que están vinculadas con liberar espacio y capacidad industrial para aumentar la producción del Cybercab, el robotaxi autónomo con el que el CEO de SpaceX busca expandirse hacia el transporte sin conductores.

La camioneta había sido presentada en noviembre de 2019 como una de las grandes apuestas de Tesla. Llamaba la atención por su aspecto geométrico, sus dimensiones y su estructura de acero inoxidable , que generaron repercusión a nivel mundial aunque el modelo nunca alcanzó los niveles de ventas que había proyectado Musk.

Cybertruck: cuánto costaba la camioneta de Elon Musk y por qué no cumplió con las expectativas

Cuando fue presentada, la Cybertruck tenía un precio inicial anunciado de US$ 39.900 y prometía una autonomía de hasta 800 kilómetros. El proyecto recibió más de un millón de reservas iniciales, pero distintos inconvenientes retrasaron su llegada al mercado.

La pandemia de COVID-19, los problemas en la cadena de suministro y las dificultades para trabajar con el acero inoxidable condujeron a que se demorara su fabricación hasta noviembre de 2023.

Además, el precio final terminó siendo considerablemente superior al prometido: algunas versiones partieron de los US$ 60.000 y las más equipadas superaron los US$ 90.000.

The Tesla Cybertruck order backlog is currently far more than we can make before dismantling the line for Cybercab expansion around June/July next year.



We will add an extra shift to try to get all orders done in time. — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2026

Entre las principales dificultades que enfrentó el modelo se encontraron:

1. Ventas inferiores a las expectativas

Musk había proyectado 250.000 unidades por año, pero las ventas acumuladas rondaron las 70.000 unidades.

2. Problemas técnicos

El vehículo enfrentó distintas campañas de revisión por fallas en componentes y piezas.

3. Costos más elevados

El precio de comercialización quedó muy por encima del valor anunciado durante su presentación.

A pesar de las críticas, Musk había defendido su creación y explicado que buscaba construir una especie de tanque futurista, inspirado en películas como Blade Runner y Alien, pero que fuera funcional.

¿Cómo es el robotaxi que se convirtió en la gran apuesta de Elon Musk?

El proyecto que ocupará el espacio de producción de la camioneta es el Cybercab, un vehículo eléctrico biplaza diseñado para funcionar como taxi autónomo. A diferencia de los automóviles tradicionales, no tendrá volante ni pedales y contará con puertas de apertura tipo mariposa.

La apuesta de Musk apunta a transformar el negocio de Tesla, con mayor protagonismo de la inteligencia artificial y los sistemas de conducción autónoma. El objetivo es desarrollar una flota de vehículos que pueden prestar servicios de transporte sin necesidad de un conductor.