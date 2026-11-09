Si se modifica alguno de los datos registrados al momento de obtener la licencia, el conductor tiene la obligación de comunicarlo ante la autoridad correspondiente

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece una obligación que alcanza a todos los conductores que tengan una licencia de conducir vigente y necesiten actualizar la información que figura en el carnet.

Se trata de un trámite que no debe postergarse ya que el incumplimiento en los tiempos de gestión puede traer consecuencias en la habilitación para manejar .

La normativa contempla un plazo específico para informar determinadas modificaciones personales y establece qué sucede cuando el titular no cumple con esa obligación.

Ley de Tránsito 24.449: qué cambio obliga a actualiza la licencia de conducir

El artículo 18 de la Ley 24.449 que refiere a la modificación de datos, establece que el titular de una licencia de conducir debe denunciar a la brevedad cualquier cambio en la información que se registra en el documento.

Esto significa que, si se modifica alguno de los datos registrados al momento de obtener la licencia, el conductor tiene la obligación de comunicarlo ante la autoridad correspondiente para poder conservar la habilitación del permiso.

La disposición también contempla una situación particular: cuando el cambio implica una modificación de jurisdicción, el titular debe solicitar una nueva licencia ante la autoridad de su nueva jurisdicción. Para obtenerla, deberá entregar el documento anterior y cumplir con el procedimiento establecido.

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Licencia de conducir: qué pasa si no actualizás los datos dentro de los 90 días

Uno de los puntos centrales del artículo 18 es el plazo previsto para informar las modificaciones. La ley establece que la licencia quedará vencida a los 90 días de que se haya producido un cambio de datos que no haya sido denunciado.

Por lo tanto, quienes no comuniquen la modificación dentro de ese período pueden perder la vigencia de su licencia.

El artículo también determina que, cuando el cambio corresponde a una nueva jurisdicción, la autoridad que haga la emisión del documento deberá seguir el siguiente procedimiento:

Solicitar previamente un informe al Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito (RENAT)

Recibir la licencia anterior.

Otorgar la nueva por el período de vigencia que todavía reste.

Ley 24.449: cuáles son las clases de licencias de conducir vigentes

Por otra parte, el artículo 16 de la Ley Nacional de Tránsito establece las distintas categorías de licencias según el tipo de vehículo que puede conducir cada titular:

Clase A: ciclomotores, motocicletas y triciclos motorizados.

Clase B: automóviles y camionetas con acoplado de hasta 750 kilogramos o casa rodante.

Clase C: camiones sin acoplado y vehículos comprendidos en la clase B.

Clase D: transporte de pasajeros, vehículos de emergencia y seguridad.

Clase E: camiones articulados o con acoplado y maquinaria especial no agrícola.

Clase F: automotores especialmente adaptados para personas con discapacidad.

Clase G: tractores agrícolas y maquinaria especial agrícola.

En función de lo que aclara la ley, la edad del titular, las diferencias de tamaño del vehículo y la incorporación de remolques pueden determinar subdivisiones dentro de las distintas categorías.