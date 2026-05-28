Adiós Starlink para siempre: el innovador sistema de Elon Musk que será diez veces más veloz y dominará el planeta (foto: archivo).

La Inteligencia Artificial avanza a un ritmo cada vez más acelerado y ya genera preocupación en distintos sectores profesionales. En ese contexto, Elon Musk mantiene vigente una advertencia sobre el impacto que esta tecnología podría tener en el futuro del trabajo.

El empresario detrás de Tesla y SpaceX ha asegurado que la IA podría superar ampliamente a médicos, abogados y otros especialistas en los próximos años. Según Musk, el desarrollo de estos sistemas terminará influyendo en casi todos los campos donde hoy predominan las capacidades humanas.

Las predicciones de Elon Musk. Fuente: Shutterstock

¿De qué manera la IA revolucionará el futuro profesional?

La creciente capacidad de la IA para superar a los expertos humanos en áreas críticas subraya el impacto transformador que estas tecnologías tendrán en las dynamics laborales de las próximas décadas. Estas afirmaciones, aunque audaces, encuentran respaldo en datos sólidos de un estudio realizado por el Centro Médico Beth Israel Deaconess.

Los resultados destacan el desempeño sobresaliente de la tecnología en entornos clínicos:

GPT-4 alcanzó una precisión diagnóstica del 90%.

Médicos que utilizaron GPT-4 lograron una tasa de precisión del 76%.

En contraste, los profesionales que recurrieron a herramientas tradicionales alcanzaron solo un 74%.

Según la visión de Elon Musk, la humanidad enfrentará un nuevo rol en un mundo transformado por la Inteligencia Artificial.

No solo anticipó la eventual desaparición de profesiones críticas como la medicina y la abogacía, sino que también sugirió que los humanos podrían desempeñar funciones complementarias, sirviendo como un “respaldo biológico”, dado a la “mayor resiliencia en comparación con el silicio y quizá como una fuente de voluntad”.

Inteligencia Artificial y humanidad: hacia un futuro de colaboración y progreso

El impacto de la inteligencia artificial en las profesiones humanas continúa siendo un tema de considerable discusión. Bindu Reddy, CEO de Abacus.AI, afirmó que un sistema con acceso ilimitado a datos de laboratorio podría superar significativamente a los médicos humanos en términos de precisión y eficacia.

Asimismo, Reddy destacó el potencial de la IA en áreas como el derecho, donde podría transformar actividades fundamentales como la investigación legal, el análisis de casos y la toma de decisiones estratégicas.

Richard Susskind, experto en tecnología aplicada al ámbito jurídico, analizó el papel emergente en la satisfacción de la creciente demanda de servicios legales: “La necesidad de servicios legales sigue en aumento. La verdadera cuestión es cómo se atenderá esa necesidad” .

Progresando hacia un modelo de convivencia armónica

El enfoque de Musk trasciende la simple automatización, proponiendo un modelo de coexistencia entre humanos e IA. Según su visión, la humanidad podría convertirse en un respaldo esencial para los sistemas de inteligencia artificial, aprovechando su resiliencia biológica frente a la fragilidad del silicio.

El paradigma propuesto por Musk sugiere un futuro en el que la colaboración entre la inteligencia biológica y la artificial no solo potencie las capacidades de ambas partes, sino que también redefina el papel de los humanos en un mundo impulsado por la tecnología.

Además, Musk plantea la posibilidad de que los humanos actúen como una fuente de voluntad, complementando la lógica de los algoritmos con cualidades inherentes de la conciencia humana.