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Durante este martes, 19 de mayo de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 19 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3454 - La Vaca

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 19 de mayo

 1°3454 11°2228
 0440  12°2975
 3°7727 13°1194 
 3658  14°4714 
 0398  15°1434 
 6°8238  16°1287
 7964  17°8821 
 8392  18°3863 
 2152  19°2312 
 10°3944 20°4481 

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Si La Vaca aparece serena y sana, augura prosperidad; si está enferma o agresiva, advierte carencias o desgastes. El contexto del sueño y tus emociones definen el matiz.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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