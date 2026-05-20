En esta noticia ¿Qué significa soñar con la vaca?

Durante este martes, 19 de mayo de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 19 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3454 - La Vaca

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 19 de mayo

1° 3454 11° 2228 2° 0440 12° 2975 3° 7727 13° 1194 4° 3658 14° 4714 5° 0398 15° 1434 6° 8238 16° 1287 7° 7964 17° 8821 8° 8392 18° 3863 9° 2152 19° 2312 10° 3944 20° 4481

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con La Vaca suele simbolizar abundancia, nutrición y estabilidad emocional. Puede indicar tiempos de fertilidad, crecimiento económico o apoyo familiar.

Si La Vaca aparece serena y sana, augura prosperidad; si está enferma o agresiva, advierte carencias o desgastes. El contexto del sueño y tus emociones definen el matiz.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.