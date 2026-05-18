El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una semana marcada por fuertes vientos, lluvias y posibles nevadas en el extremo sur del país. El fenómeno estará acompañado por ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h y condiciones inestables durante varios días consecutivos. Según el pronóstico oficial, las peores condiciones se registrarán en Ushuaia y distintas zonas de Tierra del Fuego, donde se esperan precipitaciones persistentes, bajas temperaturas y viento intenso desde el inicio de la semana. Para el lunes, el SMN prevé: Las condiciones continuarán el martes con cielo mayormente cubierto y ráfagas que podrían mantenerse cerca de los 70 km/h. El pronóstico también anticipa posibles nevadas hacia el fin de la semana. Durante el sábado se espera: El SMN indicó que las condiciones inestables persistirán hasta el fin de semana, aunque con mejoras temporarias entre miércoles y viernes. Para esos días se esperan: Recién el domingo aparecería una mejora más marcada, con menor probabilidad de precipitaciones y temperaturas máximas que podrían alcanzar los 12°C. Mientras el sur del país atraviesa jornadas con viento intenso y precipitaciones, el clima en Buenos Aires se mantendrá mucho más estable durante la semana. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, en la Ciudad y el conurbano se esperan varios días con cielo despejado o parcialmente nublado, sin lluvias y con temperaturas frescas por la mañana. Las máximas oscilarán entre los 14°C y 19°C, mientras que las mínimas se moverán entre los 3°C y 7°C. El martes aparecería como el día más templado de la semana, con temperaturas cercanas a los 19°C y buenas condiciones generales. Las bajas temperaturas y el ingreso de aire frío podrían favorecer precipitaciones mixtas en distintos sectores de la provincia.