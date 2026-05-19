El alza en los costos de endeudamiento podría desencadenar una “corrección” en el mercado bursátil, advirtieron grandes inversores, poniendo de relieve una creciente desconexión entre unas acciones eufóricas y unos bonos castigados por la preocupación en torno a la elevada inflación.

El índice bursátil S&P 500 de Wall Street atravesó una serie de máximos históricos en un rebote impulsado por la tecnología que comenzó a principios de abril, cuando la noticia de un alto el fuego temporal en la guerra de Medio Oriente llevó a los operadores a volver al mercado en masa.

En contraste, una venta masiva de bonos del Estado empujó los rendimientos de los bonos estadounidenses a largo plazo a su nivel más alto desde 2007 el martes, a medida que los inversores apostaron a que los precios del petróleo sostenidos por encima de los u$s 100 el barril avivaron la inflación y empujaron a los bancos centrales —incluida la Reserva Federal— a subir las tasas de interés.

La divergencia llevó a algunos grandes gestores de fondos a dudar de si las acciones pueden seguir ignorando el pesimismo que envuelve a la renta fija, en particular si el aumento de los costos de endeudamiento genera alarma sobre las altísimas valuaciones de las acciones de inteligencia artificial.

“Veremos una corrección; la pregunta es más cuándo que si sucederá, en mi opinión”, dijo Vincent Mortier, director de inversiones de Amundi. Mortier señaló que el mercado bursátil había “experimentado un cambio total de narrativas, perspectivas y posicionamiento en cuestión de seis semanas”, en contraste con el foco de los inversores en bonos en el aumento de los precios de todo, desde el gasoil hasta la nafta y el combustible para aviones, impulsado por el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió más de 0,3 puntos porcentuales desde el alto el fuego inicial, a medida que la venta masiva de bonos a nivel global gana ritmo. Los rendimientos a 30 años, sensibles a las preocupaciones sobre la enorme escala del endeudamiento del gobierno estadounidense, escalaron el martes a un máximo de 19 años del 5,2%.

Una medida de mercado de las expectativas de inflación para el período de 12 meses a partir de un año —el swap de inflación a uno y un año— superó el lunes el 4% por primera vez desde principios de 2025.

Sin embargo, el S&P 500 acumuló más de un 12% de ganancias desde el alto el fuego y muestra pocas señales de que el conflicto en Medio Oriente vaya a causar un daño económico duradero.

“Existe una incompatibilidad entre tener las acciones en máximos históricos, los spreads [de crédito] en mínimos, un alto nivel de optimismo… y al mismo tiempo, las tasas de interés y los [mercados de] energía descontando un impacto duradero en la economía”, dijo Raphaël Thuin, responsable de estrategias de mercados de capitales en Tikehau Capital.

“En el corto plazo, hay buenas razones para estar nervioso”, agregó Thuin. “Realmente parece que el rally está muy estirado [y] el mercado necesita una pausa.”

La encuesta de gestores de fondos de Bank of America, muy seguida en el mercado, mostró el martes un aumento mensual récord en la proporción de inversores con sobreponderación en acciones —de un 13% neto con sobreponderación a un 50% neto, el nivel más alto en más de cuatro años—, impulsado por el optimismo en materia de ganancias corporativas.

Al mismo tiempo, un 44% neto de los asignadores de activos dijo tener una subponderación en bonos —la mayor proporción desde junio de 2022—. Los autores de la encuesta señalaron que los resultados sugieren que principios de junio es un momento “propicio para tomar ganancias” y que la magnitud de la venta masiva en el mercado de bonos determinará el tamaño de la caída en el mercado bursátil.

Las acciones de Wall Street también avanzaron por delante de sus pares europeas, lo que pone de relieve la creciente dependencia del rally en apenas unas pocas acciones tecnológicas y de semiconductores vinculadas a la inteligencia artificial.

Mandy Xu, responsable de inteligencia de mercados de derivados en Cboe Global Markets, señaló que la actividad en el mercado de opciones sobre acciones individuales sugiere que “las tasas más altas no han frenado el posicionamiento alcista extremo”, con algunos indicadores de euforia bursátil aproximándose a los mismos niveles de la era de las “meme stocks” de 2021.

La mayor dependencia de Europa de las importaciones de energía disminuyó el optimismo de los operadores respecto de la región, dejando al Stoxx Europe 600 con dificultades para recuperar su nivel previo a la guerra.

“Existe esta dicotomía en los mercados [estadounidenses], donde [estos] están mirando hacia otras cosas más que hacia la geopolítica en este momento”, dijo Kamal Bhatia, director ejecutivo de Principal Asset Management. “Es muy desconcertante.”

“Las tasas más altas no han frenado el posicionamiento alcista extremo”. NYSE

Para algunos inversores, la excepcional temporada de resultados del primer trimestre fue más que suficiente para compensar la incertidumbre geopolítica en el mercado bursátil. Giles Parkinson, responsable de renta variable en Trinity Bridge, dijo que el reciente rally en las acciones está en realidad “por debajo de lo que debería” mientras “las ganancias están explotando”.

Por ahora, “los bonos están diciendo ‘bandera amarilla aquí’ sobre la inflación y el riesgo de una inflación crónica y precios altos del petróleo que terminen desacelerando la economía”, dijo un ejecutivo de gestión de activos. “Las acciones están diciendo: ‘vamos a seguir de fiesta hasta que eso ocurra’.”