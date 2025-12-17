Construyen un túnel submarino que quiebra todos los récords: 123 km y trayectos a 253 km/h

La red vial de Argentina experimentará una transformación significativa con la construcción de una nueva autopista, esencial para unir dos ciudades clave del noroeste argentino.

Este proyecto, que se extenderá por 22 kilómetros, beneficiará de manera directa a la población de Salta. El proyecto avanza con trabajos de alcantarillado en diversas áreas, excavaciones y estudios del trazado de la autovía.

El significado de la nueva autopista en Salta

Desde el Gobierno de Gustavo Sáenz afirmaron que es la “obra de infraestructura más relevante de las últimas décadas” para Salta.

Uno de los principales beneficios será prevenir inundaciones en la Ruta Nacional 68, cerca del Lago Embalse Cabra Corral. Cuando se complete, permitirá la circulación de 40.000 vehículos diarios desde el Valle de Lerma hasta Cerrillos, en las afueras de la capital provincial. Es importante mencionar que esta ruta es conocida por quienes visitan la ciudad de Cafayate.

Autopista papa Francisco: 22 km, tres puentes y 36 meses de construcción

La nueva autopista llevará el nombre del papa Francisco y se completará en un plazo de 36 meses con una inversión de u$s 115 millones.

La Ruta 68 y sus maravillas naturales en Argentina

La Ruta Nacional 68, que une Salta Capital con Cafayate en Argentina, es famosa por la Quebrada de las Conchas y ofrece numerosas atracciones naturales, como formaciones rocosas y paisajes asombrosos.

Los puntos destacados en esta ruta incluyen la Garganta del Diablo, el Anfiteatro, formaciones como los Castillos y el Sapo, la Estación Alemania y el Dique Campo Cabra Corral.

La nueva carretera fomentará el turismo y el crecimiento económico en la región

La nueva autopista no solo mejorará la conexión entre Salta y Cerrillos, sino que también fomentará el desarrollo económico de la región al facilitar el transporte de productos locales.

Asimismo, se prevé que la obra genere empleo durante su construcción, beneficiando a numerosas familias en el área.

El proyecto contempla la implementación de tecnología avanzada en la infraestructura vial, como sistemas de monitoreo de tráfico y mantenimiento preventivo. Esto asegurará no solo la seguridad de los usuarios, sino también la sostenibilidad de la autopista a largo plazo.

Autopista mejora transporte agrícola y seguridad vial local

