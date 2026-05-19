Los negocios del Mundial: argentinos en los Estados Unidos se preparan para hacer rendir la Copa del Mundo

Apenas faltan unas semanas para el comienzo del Mundial 2026 que tendrá sedes en Estados Unidos, México y Canadá y empresarios argentinos radicados en Miami ya comenzaron a ajustar estrategias para transformar el evento deportivo en una oportunidad de negocio.

En este sentido, restaurantes, hoteles y operadores turísticos proyectan una temporada que podría romper con la tradicional baja de junio y julio y abrir una ventana de ingresos extraordinarios.

La expectativa no pasa solamente por los hinchas que viajen a seguir a la selección albiceleste. También aparece el turismo corporativo, las acciones de marketing de empresas y el movimiento de viajeros latinoamericanos y europeos que viajarán a Miami como base de operaciones para moverse entre sedes.

Hoteles y turismo corporativo

Verónica Medina, propietaria de hoteles boutique en South Beach, asegura que todavía no observa un salto importante en las reservas, aunque espera que las decisiones se aceleren cerca de los partidos. “Creemos que junio será el momento clave”, señala.

En Alquimia Hospitality Group ya trabajan en paquetes especiales para el Mundial, con transmisión de partidos, menús temáticos y espacios acondicionados con pantallas gigantes. La ubicación también juega a favor. Y es que uno de sus hoteles se encuentra frente a Lummus Park, donde se esperan activaciones y eventos ligados al torneo.

Los otros negocios del Mundial

New Campo Argentino, ubicado en Little Buenos Aires, es uno de los restaurantes que se prepara para replicar el clima del último Mundial con pantallas, ambientación especial y una propuesta basada en clásicos que ya funcionan como sello propio : parrilladas, empanadas, milanesas gigantes con guarnición por u$s 15 y la ya conocida “Chocotorta de Eva”.

“La idea es que la gente viva los partidos como si estuviera entre amigos”, explican desde el restaurante que, en 2025 fue elegido por votación del público como el Mejor Restaurante Argentino de la ciudad.

Otro de los casos es el de Agustina D’Apolito, nieta de Salvador Guarracino, uno de los fundadores de Freddo, quien avanza con la expansión de Tatore, el restaurante de cocina argentina e italiana que creó en Miami hace diez años. La apuesta ahora incluye potenciar el negocio de helados y abrir una nueva unidad en la famosa “Little Buenos Aires”.

Aunque la empresaria reconoce que el escenario cambió luego de conocerse que Argentina no disputará la fase de grupos en Miami, sostiene que la ciudad seguirá funcionando como base para miles de viajeros . “Muchos argentinos tienen casas o departamentos acá y desde Miami viajarán a otros estados”, explica.

La preparación ya comenzó: promociones, conversaciones con bancos y empresas que planean traer clientes desde Argentina y presencia en fan clubs forman parte de la estrategia. Incluso trabajan en un sabor especial de helado a base de dulce de leche para lanzar en las próximas semanas.

De esta manera, Tatore espera que junio, históricamente uno de los meses más flojos por el verano estadounidense y la salida de residentes de la ciudad, registre un incremento de entre 60% y 70% en facturación respecto de un año normal. La marca ya tiene cerradas dos nuevas franquicias de su formato enfocado exclusivamente en heladería.

Las agencias de viaje también ven una oportunidad concreta. En el grupo empresarial TIJE Travel Tech Group aseguran que crecieron las consultas por paquetes y experiencias flexibles para seguir distintas instancias del torneo , mientras que en el segmento corporativo detectan demanda de empresas que utilizarán el Mundial como herramienta de incentivos y relacionamiento con clientes.

Un informe de Data Appeal y Mabrian estima que el Mundial 2026 generará unos u$s 4300 millones en gasto turístico asociado al evento, con más del 80% concentrado en alojamiento. Sin embargo, puertas adentro del negocio prevalece una mirada más cauta, ya que muchos reconocen que el impacto será fuerte pero estacional.

El verdadero partido para las marcas argentinas será convertir esos 40 días de furor futbolero en clientes que permanezcan una vez que termine la Copa del Mundo.