Este martes, 19 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7176 (Las Llamas).
Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 19 de mayo
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|7176
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|5882
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|2999
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|3108
|3°
|0911
|13°
|0544
|4°
|3027
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|5613
|5°
|2915
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|4380
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|6481
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|8368
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|5947
|8°
|8473
|18°
|2650
|9°
|7408
|19°
|7565
|10°
|6060
|20°
|7202
¿Qué significa soñar con Las Llamas?
Soñar con Las Llamas (fuego) sugiere transformación, pasión y purificación; indica cambios intensos que queman lo viejo y abren espacio a lo nuevo.
Si se trata de las Llamas (animal), alude a resistencia, paciencia y necesidad de poner límites; su actitud en el sueño refleja cómo cargas responsabilidades.
¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?
Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un especialista, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:
- Mentir sobre las apuestas,
- buscar recuperar pérdidas o
- depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.