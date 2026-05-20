Este martes, 19 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7176 (Las Llamas).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 19 de mayo

1° 7176 11° 5882 2° 2999 12° 3108 3° 0911 13° 0544 4° 3027 14° 5613 5° 2915 15° 4380 6° 6481 16° 3229 7° 8368 17° 5947 8° 8473 18° 2650 9° 7408 19° 7565 10° 6060 20° 7202

¿Qué significa soñar con Las Llamas?

Soñar con Las Llamas (fuego) sugiere transformación, pasión y purificación; indica cambios intensos que queman lo viejo y abren espacio a lo nuevo.

Si se trata de las Llamas (animal), alude a resistencia, paciencia y necesidad de poner límites; su actitud en el sueño refleja cómo cargas responsabilidades.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un especialista, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son: