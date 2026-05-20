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Este martes, 19 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7176 (Las Llamas).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 19 de mayo

 717611° 5882
 2°299912° 3108
 3°091113° 0544
 4°302714° 5613
 5°291515° 4380
 6°648116° 3229
 7°836817° 5947
 8°847318° 2650
 9°740819° 7565
 10°606020° 7202

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¿Qué significa soñar con Las Llamas?

Soñar con Las Llamas (fuego) sugiere transformación, pasión y purificación; indica cambios intensos que queman lo viejo y abren espacio a lo nuevo.

Si se trata de las Llamas (animal), alude a resistencia, paciencia y necesidad de poner límites; su actitud en el sueño refleja cómo cargas responsabilidades.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un especialista, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:

  • Mentir sobre las apuestas,
  • buscar recuperar pérdidas o
  • depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.