La cotización deldólar este martes, 19 de mayo de 2026 llegó a 3791.95 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -0,14%.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -1.77% y en el último año acumuló una variación de -4.40%, lo que refleja una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar comenzó estable, encadenó cuatro alzas seguidas, corrigió levemente, retomó tres alzas consecutivas y cerró con un retroceso, dejando un balance general positivo.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue de 1.97%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.85%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que podría ser indicativo de una mayor demanda o estabilidad económica.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar dólares en Colombia, a un valor de 3791.95 pesos colombianos por unidad, pagarán 379195.00 pesos por 100 dólares, 758390.00 pesos por 200 dólares y 1895975.00 pesos por 500 dólares.