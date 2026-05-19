El dato de inflación de abril de 2026 confirmó la reanudación del proceso de desinflación que se encontraba postergado desde el piso del IPC en mayo de 2025.

Hacia adelante, los break even de inflación y el REM anticipan mayores bajas en el IPC.

Además, la estabilidad cambiaria y de tasas permiten anticipar mayores bajas de inflación y un mayor dinamismo macro en los próximos meses.

Por otro lado, el BCRA sigue comprando reservas y el tesoro tiene buenas licitaciones de deuda en pesos.

A su vez, Milei no ve cerca un regreso a Wall Street. De a poco se acerca el trade electoral en el mercado local.

Las grandes compañías argentinas siguen colocando deuda en dólares a tasas bajas.

Hablamos de la actualidad macro y de inversiones con Melina Di Napoli, Analista de Producto Wealth Management de Balanz y Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance