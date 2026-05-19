Abrirán uno de los centros comerciales más grandes de la costa: 50.000 m² con 700 lugares de estacionamiento y un puerto para barcos

La Línea de la Concepción se prepara para un importante salto comercial y turístico con la llegada de Alcaidesa Marina Ocio & Shopping, uno de los proyectos más ambiciosos de la costa.

Este nuevo complejo, que combinará compras, restauración, ocio y náutica, abrirá sus puertas en julio de 2026 y se convertirá en un referente del sur de Europa gracias a su ubicación privilegiada junto al puerto deportivo, con vistas al Peñón de Gibraltar y al Mediterráneo.

Abrirán uno de los centros comerciales más grandes de la costa: 50.000 m² con 700 lugares de estacionamiento y un puerto para barcos Alcaidesa Marina

Así será el nuevo parque comercial que será clave en la costa mediterránea

El proyecto se desarrolla sobre una superficie total de casi 50.000 metros cuadrados. Contará con 700 plazas de aparcamiento, lo que facilitará el acceso tanto a residentes como a visitantes.

Además, incluye la ampliación del puerto deportivo con 624 atraques para embarcaciones de entre 8 y 90 metros, más de 8500 metros cuadrados de zonas verdes y un área habilitada para autocaravanas.

El espacio comercial propiamente dicho dispondrá de 8000 metros cuadrados destinados al retail, mientras que el área de restauración y ocio sumará otros 6000 metros cuadrados.

Por su parte, las obras, iniciadas en marzo, avanzan a buen ritmo y se ejecutan en fases. La primera entregará los edificios en bruto a los operadores, y la segunda permitirá el acondicionamiento de los locales para la apertura en verano de 2026.

Las marcas y la oferta comercial ya confirmada

Recientemente se han incorporado nuevas firmas que refuerzan la propuesta: Pepco, Soloptical y Gold India, un atractivo restaurante hindú. Estas se suman a otras ya anunciadas como Aldi, JD Sports, Druni, Veritas (supermercado ecológico que llega por primera vez a la comarca), Mascotas Ávila y Fitness Park, un gimnasio internacional de 1600 m² abierto 24 horas.

Abrirán uno de los centros comerciales más grandes de la costa: 50.000 m² con 700 lugares de estacionamiento y un puerto para barcos Alcaidesa Marina

En ese sentido, el centro comercial se organizará en tres grandes zonas:

Zona náutica : con tienda especializada, exposición de embarcaciones y club náutico.

Parque comercial : dedicado al retail con más de una veintena de operadores.

Área de restauración y ocio: donde destaca la apuesta por la gastronomía local. Varios hosteleros de La Línea abrirán locales, como Alcaidesa Lounge, con terrazas orientadas al puerto y vistas al Peñón. Se priorizará a emprendedores locales frente a grandes franquicias de restauración, ofreciendo locales con precios competitivos.

Además, está prevista una zona de restauración de categoría superior y la incorporación de firmas de mobiliario y hogar, ampliando la variedad de la oferta.

El parque comercial trae beneficios económicos y empleos a la región

La inversión prevista oscila entre 12 y 15 millones de euros y se estima la creación de 400 a 500 puestos de trabajo directos, más centenares de empleos indirectos. Justamente, el Ayuntamiento habilitará una bolsa de empleo municipal para cubrir las necesidades de los operadores.

El director del proyecto, Antonio Valbuena, ha destacado que este desarrollo marcará “un antes y un después” no solo para Alcaidesa Marina, sino para toda La Línea y el Campo de Gibraltar.

El complejo busca atraer turistas náuticos y público general, aprovechando la proximidad con Gibraltar y el actual movimiento del puerto (que ya supera en pernoctaciones a algunos hoteles de la zona).