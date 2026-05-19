REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy martes 19 de mayo cotiza a $ 1370 para la compra y $ 1420 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en la primera rueda de la semana.

La divisa, que culminó abril con una variación mínima (subió solo $ 10 respecto de marzo), se mantiene $ 60 por debajo del valor en el que concluyó 2025 ($ 1480).

En tanto, el dólar mayorista cotiza a $ 1367,30 para la compra y $ 1417,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1736,61.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante mayo los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 3,4% correspondiente al dato del IPC de marzo 2026.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1846 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar blue hoy martes 19 de mayo sube $ 5 y cotiza a $ 1400 para la compra y $ 1420 para la venta.

Desde que arrancó el año, el paralelo acumula una baja de $ 110 (contra $ 1530 para la venta).

Así, la brecha entre el oficial y el informal es nula.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, este lunes la entidad adquirió u$s 153 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 8459 millones en 77 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 46.136 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotizó el dólar oficial hoy martes 19 de mayo

El dólar oficial hoy martes 19 de mayo cotiza a $ 1420 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:

Entidades Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.360,000 1.410,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.370,000 1.420,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.365,000 1.415,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.365,000 1.415,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.374,000 1.424,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.360,000 1.420,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.365,000 1.415,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.375,000 1.415,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.365,000 1.415,000 BRUBANK S.A.U. 1.365,000 1.408,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.370,000 1.420,000 BANCO MACRO S.A. 1.360,000 1.420,000 BANCO PIANO S.A. 1.370,000 1.415,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.370,000 1.420,000

El nuevo régimen laboral de Milei ya tiene 20.000 anotados: cómo funciona y de qué manera registrarse

El esquema de los “tres colaboradores” fue, durante los distintos intentos modernizadores del mundo laboral que impulsó Javier Milei, uno de los más publicitados y celebrados por el oficialismo , ya que proponía la flexibilidad que necesitaban microempleadores para llevar adelante sus emprendimientos sin cargas excesivas y sin que se configurara una relación de dependencia.

“El objetivo es exteriorizar los vínculos entre un trabajador independiente con hasta tres colaboradores independientes”, dice la publicación oficial sobre el plan.

En ese sentido, y aunque el dato pasó desapercibido entre el fárrago de números y declaraciones, en la última presentación de informe ante el Congreso, Manuel Adorni dio el detalle numérico que pinta la efectividad de la política: fueron 14.290 emprendimientos inscriptos y 20.417 colaboradores registrados .

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