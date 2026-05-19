El Gobierno del Estado de México (Edomex) informó, a través de la Secretaría de Movilidad, que a partir de este lunes se implementarán cierres nocturnos en distintos puntos del Circuito Exterior Mexiquense debido a trabajos de construcción que continúan en la zona.

La Dirección General de la Vialidad explicó que estas obras forman parte de un proyecto destinado a mejorar la conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), lo que beneficiará la movilidad de habitantes de municipios como Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla.

Presentan la obra más relevante de la Ciudad para mejorar todos los accesos a la autopista más frecuentada y acabar con el tráfico para siempre (foto: archivo)

No obstante, mientras se desarrollan los trabajos, se prevé que durante 43 días haya afectaciones parciales a la circulación en horarios nocturnos, por lo que las autoridades pidieron a los automovilistas tomar precauciones.

¿Por qué cierra el Circuito Exterior Mexiquense?

La Secretaría de Movilidad detalló que las restricciones vehiculares se deben a la construcción del puente “La Mexiquense”, infraestructura que conectará los municipios de Tecámac y Ecatepec.

El objetivo es crear un corredor vial que ayude a desahogar el tránsito en la zona y favorezca directamente a más de 15,000 habitantes.

El director general de la Vialidad, Juda Levi Apoliar Trujillo, explicó que el puente atravesará el Circuito Exterior Mexiquense y el Gran Canal, a la altura de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Ecatepec, y de la unidad habitacional Héroes, en Tecámac.

Tramos con restricciones en Edomex

Los cierres se realizarán en el tramo comprendido entre la Plaza de Cobro Tultepec T1 y el entronque con la carretera México-Pachuca, específicamente a la altura del kilómetro 31+320.

Las autoridades señalaron que la circulación será detenida en ambos sentidos de la vialidad, por lo que recomendaron anticipar tiempos de traslado y considerar rutas alternas.

Fechas y horarios de cierre en Circuito Exterior Mexiquense

Las modificaciones al tránsito comenzarán el lunes 18 de mayo y se prevé que los trabajos concluyan el 30 de junio.

Para reducir el impacto vehicular, las labores se llevarán a cabo únicamente durante la noche, en un horario de 23 a 05 del día siguiente.

La obra contempla la construcción de dos cuerpos paralelos con una longitud aproximada de 523 metros, integrados a un proyecto vial más amplio que abarcará cerca de 14.5 kilómetros.

Alternativas viales

Ante las afectaciones previstas, las autoridades recomendaron planificar los recorridos con anticipación y mantenerse atentos a posibles actualizaciones sobre los cierres.

Entre las rutas alternas sugeridas se encuentran:

El Anillo Periférico

La carretera federal México-Texcoco

El objetivo de las autoridades es disminuir contratiempos y evitar congestionamientos durante el periodo de obras.