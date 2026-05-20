Este martes, 19 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la nocturna, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 5923 - Cocinero

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 19 de mayo

1° 5923 11° 3490 2° 4909 12° 3537 3° 1457 13° 1368 4° 1064 14° 1082 5° 0973 15° 5621 6° 5821 16° 4479 7° 4978 17° 4752 8° 0744 18° 1638 9° 5695 19° 4371 10° 5770 20° 1148

¿Qué significa soñar con Cocinero?

Soñar con el Cocinero simboliza creatividad y cuidado: transformar ideas en algo útil, nutrir vínculos y dar forma a proyectos personales.

Según el tono del sueño, indica orden y progreso o, si es caótico, estrés y exceso de tareas; también invita a atender tu alimentación y hábitos.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.