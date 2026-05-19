En esta noticia ¿Cómo fue la trágica muerte de una turista en la India?

Una turista de 62 años falleció tras ser aplastada por un elefante en un centro de safari en la región de Kerala, al sur de la India . El trágico incidente ocurrió cuando el animal sufrió una repentina alteración mientras era preparado para que los visitantes lo montaran, lo que desató el caos en el lugar.

La víctima, identificada como una ciudadana originaria de Gujarat, se encontraba recorriendo el predio junto a su familia en el momento del accidente. Según los primeros reportes policiales, el elefante se volvió violento de forma imprevista y arremetió directamente contra la mujer, quien no logró ponerse a salvo.

¿Cómo fue la trágica muerte de una turista en la India?

A pesar de la intervención de los guías del complejo y la posterior llegada de los servicios de emergencia, las heridas provocadas por el aplastamiento resultaron fatales. Los médicos que la asistieron confirmaron el deceso poco después debido a los severos traumatismos sufridos en el tórax y abdomen .

El establecimiento donde se produjo la tragedia operaba bajo la modalidad de centro de safaris y paseos turísticos, una actividad muy frecuente en la zona. Tras el hecho, las autoridades locales procedieron a la clausura preventiva del predio para resguardar la seguridad del resto de los visitantes y el personal.

El departamento de bienestar animal y la policía local ya iniciaron una investigación formal para determinar las causas del comportamiento del elefante. Se están auditando las licencias del lugar, los protocolos de manejo de los ejemplares y si el establecimiento contaba con las medidas de seguridad reglamentarias.

El lamentable episodio reabrió de inmediato el debate global sobre la explotación de animales salvajes con fines turísticos en el continente asiático. Diversas organizaciones de protección ambiental denunciaron nuevamente las condiciones de estrés a las que son sometidos estos mamíferos en los centros de entretenimiento.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente antes de ser entregado a sus familiares. Mientras tanto, la comunidad local y los operadores turísticos de la región permanecen conmocionados por el impacto de la noticia.