El nuevo puente más importante de la región que romperá 6 récords mundiales.

Construirán un nuevo puente internacional sobre el Río Uruguay para unir de manera directa la localidad argentina de San Javier, en la provincia de Misiones, con la ciudad brasileña de Porto Xavier. Esta obra facilitará el traslado de miles de vehículos particulares, camiones de carga, turistas y residentes fronterizos, permitiendo una movilidad más expedita y segura.

Esta nueva construcción tiene como objetivo mejorar la circulación en esta área estratégica de la frontera, así como reducir el tráfico en otros pasos internacionales que actualmente concentran una gran parte del tránsito regional. Además, permitirá acceder más rápidamente a Brasil.

¿Cómo será el nuevo puente que unirá Argentina con Brasil?

La iniciativa de este puente se remonta a 1934, cuando Argentina y Brasil plantearon la posibilidad de avanzar en la construcción de puentes internacionales que permitieran mejorar la conectividad territorial entre ambos países.

El puente internacional San Javier–Porto Xavier forma parte de un proyecto histórico que busca fortalecer la conexión entre Argentina y Brasil mediante un nuevo paso fronterizo carretero que facilite el movimiento comercial y el traslado cotidiano de habitantes de la región.

La obra contempla una inversión superior a los 214 millones de reales y será financiada por el Gobierno Federal de Brasil mediante un esquema de contratación integrada que incluye desde la obtención de licencias ambientales hasta la adecuación del proyecto ejecutivo y la expropiación de los terrenos necesarios para el desarrollo de la infraestructura.

El proyecto del puente que unirá Misiones y Brasil.

¿Cómo será esta nueva construcción fronteriza?

Desde un enfoque técnico, el puente contará con una longitud de 950 metros y un ancho de 17,40 metros, además de una altura aproximada de 18 metros sobre el nivel del agua del río Uruguay. Estas características permitirán soportar el tránsito constante de vehículos particulares, transporte de carga y el movimiento habitual de residentes en la frontera.

La estructura dispondrá de dos carriles destinados a la circulación vehicular, así como banquinas de emergencia que mejorarán la seguridad vial. También incluirá una ciclovía y una senda peatonal.

Además, el diseño incorporará tecnología de monitoreo en tiempo real, sistemas de iluminación LED y materiales de alta durabilidad, con el fin de asegurar la operatividad del puente y prolongar su vida útil durante varias décadas.

¿Cuándo iniciarán las obras en Río Grande do Sul?

El proyecto avanzó hacia una nueva etapa, luego de que el gobierno del estado brasileño de Río Grande do Sul firmara el contrato correspondiente para su desarrollo. Esto permitirá iniciar la etapa preliminar de planificación, que se estima demandará alrededor de un año.

Según las previsiones oficiales, el inicio de las obras está previsto para mediados de 2026. El plazo total de ejecución será de 1.440 días consecutivos, lo que implica que se espera su culminación para mayo de 2030.

El impacto económico de esta infraestructura se prevé notable, ya que impulsará el comercio bilateral y generará empleo local durante su construcción y en el futuro.

Las autoridades locales destacan la importancia de este nuevo paso fronterizo para revitalizar las economías de ambas localidades, ofreciendo nuevas oportunidades de desarrollo a los residentes de la zona.