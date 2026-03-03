China volvió a captar la atención del mundo con una obra que desafía los límites de la ingeniería moderna con la construcción de un puente colgante que se convertirá en el más alto del mundo con más de 600 metros de altitud. La mega obra se desarrolló en el suroeste chino, dentro de una región montañosa. El puente cuenta con 625 metros de altura sobre el nivel del río y una extensión total de 2.890 metros, lo que equivale a dos torres Eiffel colocadas una sobre otra. Por su parte, el proyecto demandó una inversión cercana a los 280 millones de dólares y forma parte de un ambicioso plan estatal para fomentar la integración de las zonas rurales con las grandes urbes. El Puente del Gran Cañón de Huajiang, situado en la provincia de Guizhou, pasó a ser el más imponente del planeta. La estructura cuenta con un tablero que atravesará el desfiladero a 625 metros de altura, mientras que sus torres alcanzarán aproximadamente 776 metros desde la base del valle. Además, el tramo colgante central tendrá 1.420 metros entre torres, una cifra que lo posiciona entre los puentes suspendidos más extensos construidos en zonas montañosas. Con estas dimensiones, superó al histórico Puente de Duge, que durante años ostentó el récord mundial de altura con 565 metros sobre el río Beipanjiang. El inicio de las obras del Puente del Gran Cañón de Huajiang iniciaron en el año 2022 y a fines de 2025 quedó inaugurado, lo que marca un tiempo récord teniendo en cuenta la magnitud de la estructura y las dificultades de la superficie sobre la que se llevó a cabo. En este sentido, uno de los puntos más complejos que tuvo la obra fue la elevación de las columnas de acero, las cuales tienen un peso que supera las 210 toneladas. Además, fueron implementadas maquinarias de última generación para el tensado de los cables de acero y el montaje en altura. La construcción del puente del Gran Cañón de Huajiang representa una mejora sustancial en la integración entre las zonas rurales y urbanas, optimizando los tiempos de viaje entre un punto y otro. Además, el nuevo puente colgante se convirtió en una atracción que se incorpora al turismo típico de los valles de Huajiang, una de las zonas que más público atraen en todo China.