La tecnología de fabricación instantánea de China podría marcar el inicio de una nueva era de producción más rápida y ecológica en la siderurgia. Foto: Freepik.es

Después de dos años de negociaciones congeladas, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) finalmente alcanzó un acuerdo salarial para los trabajadores de la Rama 21 (siderúrgica). La firma se concretó en las últimas horas entre la intervención del gremio, encabezada por Alberto Biglieri, y las cámaras empresarias del sector.

El entendimiento fue posible gracias a un fallo clave de la Justicia del Trabajo que avaló las facultades del interventor para discutir paritarias y designar a los delegados negociadores, un punto que mantenía el diálogo bloqueado con la Secretaría de Trabajo y el sector empresario.

Aumento UOM: cómo es el nuevo esquema salarial

El acuerdo establece una recomposición salarial que se aplicará en dos tramos durante lo que resta del año, con un esquema de sumas no remunerativas.

La suba se liquidará de la siguiente manera:

Agosto, septiembre y octubre: aumento no remunerativo del 6% .

Noviembre y diciembre: un segundo incremento del 6%, de carácter no acumulativo.

Asimismo, y para dar previsibilidad a la estructura salarial, las partes acordaron que los nuevos salarios básicos de convenio, con estas sumas ya incorporadas, entrarán en vigencia a partir del 1° de enero de 2027.

De acuerdo con la escala incorporada al acta, el básico para la categoría Operario quedará en $4.974,98 por hora, mientras que el correspondiente a un Técnico de Primera alcanzará los $956.240,06 mensuales.

En las próximas horas se espera que el gremio publique toda la escala salarial completa.

Un bono compensatorio en suspenso: qué pasará con el retroactivo

Uno de los puntos centrales del conflicto era la enorme deuda salarial acumulada durante el tiempo sin acuerdo. Sobre este tema, el acta abre una nueva instancia de negociación pero no define un monto unificado.

Se estableció la apertura de un canal de diálogo destinado a fijar un bono compensatorio por las diferencias salariales generadas en el período previo al 1° de agosto de 2026. Sin embargo, este punto no será de aplicación general, sino que se negociará y arreglará la suma empresa por empresa, atendiendo a las distintas modalidades y mecanismos de pago que cada compañía aplicó durante el conflicto.

El largo camino del acuerdo: la clave judicial para destrabar la negociación

La paritaria siderúrgica llevaba dos años estancada . El proceso se reactivó tras la intervención de la UOMRA y la designación, el pasado 13 de junio, de una nueva comisión de delegados paritarios por parte de Biglieri.

No obstante, la negativa de la Secretaría de Trabajo a reconocer a estos delegados mantuvo la tensión. La situación cambió radicalmente el 6 de julio, cuando un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo respaldó la autoridad del interventor para llevar adelante la negociación.

A partir de esa decisión judicial, se iniciaron 30 días de intensas tratativas que culminaron con el acuerdo firmado esta semana.