Con el objetivo de mejorar el tránsito y la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño avanza con una megaobra conocida como el “Anillo La Pampa”, que dará una solución al problema del ingreso y salida en dos zonas puntuales de la Capital Federal. En esta línea, el objetivo de este proyecto de infraestructura es mejorar la conexión entre la Ciudad, el Aeroparque Jorge Newbery y la Costanera del Río de la Plata. La inversión del proyecto se estima en $ 50 mil millones y las obras, que iniciaron en este semestre, durarían 20 meses. La obra permitirá conectar la calle La Pampa desde Figueroa Alcorta hasta la Costanera Norte de la Ciudad. Además, también facilitará el cruce de la Autopista Arturo Illia y las vías del tren Belgrano Norte, que mejorarán notablemente la circulación de esa zona. Será un puente vehicular en forma de anillo y de doble mano que contará con las siguientes mejoras: El Anillo la Pampa tendrá un impacto visual, ya que será visible desde autopistas, el tren, parques e incluso desde el aire. Desde el Gobierno pensaron esta estructura como un “nuevo ícono urbano y un nuevo atractivo de la ciudad”, similar a otros símbolos porteños como el Puente de la Mujer o la Floralis Genérica (la flor de metal). El jefe de gobierno, Jorge Macri, anunció la obra el año pasado, y aseguró que se trataba de “un cambio para que moverse en la Ciudad, sea más rápido, más cómodo y más seguro”. Además, el referente porteño contó que habrá más obras similares: “Seguimos invirtiendo en proyectos que mejoran la vida de los porteños para tener una ciudad más conectada y accesible”. Los barrios y zonas que se verán beneficiadas son las siguientes: El gran beneficio que tendrán todos los conductores es que conectará estas zonas claves de la ciudad y el tiempo de viaje en horarios pico se reducirá a la mitad, según el Gobierno porteño. El Anillo La Pampa facilitará la conexión entre la Ciudad y el Río, es decir que, tanto peatones, ciclistas y vehículos, podrán llegar de manera más eficaz a la Costanera Norte, Aeroparque, Ciudad Universitaria, Estadio Monumental de River Plate o Parque de la Innovación. El puente peatonal es uno de los aspectos más llamativos del proyecto. Tendrá un diámetro de 140 metros y será visible desde la autopista y los parques aledaños. La estructura cruzará la barrera urbana y funcionará como mirador para el despegue y aterrizaje de los aviones en Aeroparque. Además, va a complementar la obra de ampliación y refuncionalización del nuevo puente Labruna del estadio de River y el Parque de Innovación. El proyecto estará a cargo de MZM Arquitectos, estudio ganador del concurso internacional.