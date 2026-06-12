El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con la construcción de un túnel subterráneo. Foto: Generada con IA.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con la construcción de un túnel subterráneo, que se ubicará bajo las vías del tren y ya está en etapa final . El objetivo es optimizar la conectividad y facilitar el flujo vehicular en la región.

Las obras reducirán los tiempos de desplazamiento a aproximadamente la mitad. El actual paso mantenía las barreras bajas durante 34 minutos por hora.

Así será el nuevo túnel de García Lorca

Construyen un puente bajo las vías del tren Sarmiento

El nuevo paso bajo nivel tiene como objetivo mejorar la fluidez del tránsito y proporcionar mayor seguridad a conductores, peatones, vecinos y ciclistas. Asimismo, se espera que reduzca la contaminación acústica y de gases generada por los vehículos detenidos.

“La movilidad y la conectividad son los ejes de inversión pública más importantes que tenemos en la Ciudad. Y eso se refleja en esta obra en el centro geográfico de la Ciudad, en una zona que convive con la complejidad del tren”. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

El Gobierno porteño comunicó el avance en los trabajos de construcción de un túnel en la calle García Lorca, situado bajo las vías del tren Sarmiento, en Caballito, que ya se encuentra en la etapa final. En los últimos días se destacó la construcción del túnel de 600 toneladas a un costado de donde pasa actualmente el tren y con una técnica de ingeniería lo “empujaron” bajo las vías con gatos hidráulicos.

Este cruce ferroviario es atravesado por aproximadamente 500 vehículos por hora. Sin embargo, la barrera permanecía baja durante más de 30 minutos por hora, lo cual complicaba el tránsito y generaba congestiones.

Construyen el túnel más esperado en la Ciudad: pasará debajo del tren y terminará con el tráfico de la zona (foto: archivo).

Todos los detalles del nuevo túnel en Caballito

El túnel contará con un único sentido de circulación. Las obras incluyen el tendido de puentes peatonales en la parte superior. Se implementarán calles colectoras para acceso a frentistas, se dispondrá de equipamiento urbano que incluye bancos y juegos, se realizarán intervenciones de paisajismo y se establecerán áreas parquizadas.

Los trabajos se desarrollan en el marco del Plan Urbano Ambiental, un proyecto que se lleva a cabo en la Ciudad y que enfatiza la importancia de llevar a cabo los estudios y la planificación adecuados para optimizar la conectividad.