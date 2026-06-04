Tras años de abandono, construirán un túnel en Buenos Aires que será clave para evitar inundaciones en días de mucha lluvia

Confirmado y oficial | El Gobierno decretó feriado para el lunes 15 de junio y habrá un fin de semana largo en Argentina

Buenos Aires avanza con una obra hidráulica subterránea que los vecinos de Monte Castro, Villa Santa Rita y Villa del Parque esperaban desde hace años.

Se trata del Ramal Argerich, un nuevo conducto que sumará casi cinco kilómetros bajo tierra para mejorar el drenaje del agua de lluvia en el oeste porteño.

El Gobierno de la Ciudad confirmó el inicio de los trabajos en el marco del Plan Hidráulico porteño, un programa que se desarrolla desde 2007 y que ya construyó más de 82 kilómetros de túneles en toda la ciudad.

Cómo se construye el túnel y qué barrios beneficia

La obra usa una técnica llamada pipe jacking, que perfora el suelo desde pozos estratégicos sin abrir zanjas en la superficie.

El Ramal Argerich, un nuevo conducto que sumará casi cinco kilómetros bajo tierra para mejorar el drenaje del agua de lluvia en el oeste porteño. buenosaires.gob.ar

Una tunelera avanza bajo tierra e instala los conductos en simultáneo, lo que reduce al mínimo el impacto sobre el tránsito y la vida cotidiana de la zona.

Una vez terminada la excavación, los equipos realizan el hormigonado interno del conducto. Cuando el ramal entre en funcionamiento, podrá transportar grandes volúmenes de agua durante tormentas intensas y reducir los anegamientos que hoy afectan calles y avenidas del oeste de la Ciudad.

Los tres barrios beneficiados son:

Monte Castro

Villa Santa Rita

Villa del Parque

Qué es el Plan Hidráulico de Buenos Aires y por qué importa

El Plan Hidráulico es el programa con el que la Ciudad amplía su red de drenaje urbano frente a lluvias cada vez más intensas.

Hoy Buenos Aires cuenta con 11 arroyos entubados y más de 82 kilómetros de túneles que canalizan el agua hacia el Río de la Plata y el Riachuelo.

El Ramal Argerich se suma a esa red y trabaja en conjunto con el sistema de desagües existente para agilizar la evacuación del agua en la zona oeste.

Desde el Gobierno porteño señalaron que esta infraestructura mejora la capacidad de respuesta de la Ciudad frente a fenómenos climáticos más frecuentes e intensos.

El impacto se sentirá, en especial, en la circulación vehicular y peatonal durante los episodios de lluvia más severos.