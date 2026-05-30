El mapa de movilidad en el corredor norte de la Capital Federal ingresó en una fase de reconfiguración profunda.

El Ministerio de Infraestructura porteño dio el puntapié inicial a las obras del paso bajo nivel (PBN) de la Avenida Álvarez Thomas, en el barrio de Villa Urquiza.

El proyecto busca neutralizar uno de los puntos de mayor congestión en la zona: el cruce a nivel con el ramal José León Suárez del Ferrocarril Mitre.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició la construcción de un paso bajo nivel estratégico para eliminar el cruce ferroviario de la línea Mitre. La obra, a cargo de AUSA, demandará más de un año de trabajos y promete agilizar el flujo de 18.000 vehículos diarios.

Confirmado | Construyen un nuevo túnel para aliviar el tránsito en una zona clave (foto: archivo).

Cuál es el estado de avance de la obra del paso bajo nivel de Álvarez Thomas

Los trabajos en la denominada “fase de interferencias” han sido implementados tras la efectiva interrupción del cruce ferroviario el 18 de marzo.

De acuerdo con información de fuentes oficiales, los equipos técnicos llevan a cabo actualmente pozos de cateo para determinar con precisión la red de servicios públicos subyacente al pavimento.

Una vez que las tuberías de gas, cables de alta tensión y conductos de agua sean identificados y desviados, se iniciará la excavación del túnel.

Desde la Ciudad corroboró que, a pesar de los desafíos logísticos asociados al movimiento de infraestructura subterránea, los plazos de avance se mantienen conforme a lo establecido en el planning.

Cuándo estará operativo el nuevo paso bajo nivel y las restricciones de tránsito

De no surgir imprevistos climáticos o técnicos, el Gobierno porteño anticipa que el nuevo paso bajo nivel estará disponible para el tránsito a mediados de 2027 .

Mientras tanto, el impacto en la circulación local es considerable. Se habilitó un paso provisorio en la calle Miller, con sentido único hacia la Avenida General Paz, para asegurar la conectividad de los 29.000 vecinos afectados.

El esquema de desvíos elaborado por las autoridades de tránsito contempla:

Tránsito pesado y liviano: Circular por Av. Olazábal, desviando por Miller hasta Pedro Rivera y conectando con Galván.

Vehículos particulares: Se sugiere el uso de la Av. Monroe para cruzar a través del paso bajo nivel de la calle Pacheco.

Detalles del proyecto de intervención en paso bajo a nivel

El proyecto contempla una intervención total de 10.600 metros cuadrados, dividido en varios frentes: un túnel de 255 metros de extensión con dos carriles en dirección norte.

Como medida de prevención hídrica, la construcción incluye una estación de bombeo propia con grupo electrógeno para garantizar el drenaje durante tormentas intensas.

En lo que respecta a seguridad y tecnología, el gobierno porteño implementará cámaras de monitoreo conectadas al centro de control y nueva iluminación LED.

Además de las consideraciones hidrológicas, la obra contempla una renovación de veredas, mobiliario y pasarelas peatonales totalmente accesibles en toda la extensión del túnel.

Reforzarán control de tránsito con nuevas señales en Buenos Aires.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires proyecta reforzar el control del tránsito en la zona con la integración de nuevas señales y semáforos inteligentes a lo largo de los desvíos implementados.

Estas mejoras no solo buscan optimizar la circulación , sino también minimizar el impacto de las obras en los habitantes, ofreciendo alternativas más seguras y eficientes durante el período constructivo.

Además, en una iniciativa complementaria, se habilitarán puntos de información y asistencia para los transeúntes y conductores, con el fin de facilitar la adaptación a los cambios en la movilidad.

Esta medida forma parte de un esfuerzo mayor por parte de las autoridades para garantizar una transición fluida hacia la operatividad del nuevo paso bajo nivel, previsto para 2027.