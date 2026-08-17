El peso mexicano volvió a romper el piso de los MXN$ 17 por dólar la jornada de este lunes 17 y se posiciona como la cuarta divisa con mejor desempeño de una cesta de divisas emergentes ante tres catalizadores que mantienen el atractivo en la moneda.

La mañana del 17 de agosto, el tipo de cambio marcó un mínimo de jornada de MXN$ 16.9766 por dólar, aunque minutos después el peso mexicano se estableció en torno a los MXN$ 17.0246 por billete verde (Ciudad de México 8:30 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg.

El desempeño de la moneda mexicana se generó ante un debilitamiento en el índice dólar en 0.26% para ubicarse en los 99.4110 puntos. Lo anterior ante la cautela de los operadores derivado de posibles disrupciones al suministro global de energía, de acuerdo con analistas de Monex.

De acuerdo con medios de comunicación, funcionarios iranís comentaron que la política militar de Teherán ha cambiado a “totalmente ofensiva”, desde la retórica defensiva que mantuvieron en días previos.

Estrategas en Kapital Grupo Financiero explicaron que los niveles del tipo de cambio son resultado del carry trade, reforzado por un dólar global más débil ante menos expectativas de alzas de la Fed, más el respaldo de exportaciones y remesas.

“El peso sigue entre las divisas emergentes y globales de mejor desempeño, con una apreciación acumulada de 5.43% en el año”, explicaron en una nota.

Pero los niveles por debajo de los MXN$ 17 por dólar continuarán, al menos por esta semana, de acuerdo con proyecciones de los analistas de Banorte que establecen un rango de operación de MXN$ 16.90 y MXN$ 17.20 por billete verde.

Peso mexicano frente al T-MEC y Jackson Hole

La “calma” que presenta el peso mexicano será temporal, según estimaciones de analistas esperan que los avances en la revisión del T-MEC y el rumbo de la trayectoria de la tasa de interés de EE.UU. sean elementos que influyan en el desempeño del dólar y, en paralelo, del peso mexicano.

“De cara a Jackson Hole en 2 semanas y frente a la irresolución de la trayectoria del Fed, no descartamos renovados movimientos de debilidad en el dólar que pudieran beneficiar al peso mexicano, en un contexto de posicionamiento con amplio espacio para añadir largos en el peso”, mencionaron analistas de Banorte.

Por su parte, estrategas en Banco Base estimaron que, aunque la probabilidad de que el tipo de cambio se dirija a un nivel técnico de MXN$ 16.91 por dólar, actualmente se encuentra en sobrecompra, por lo que no se descarta una corrección al alza.

En este sentido, las posiciones netas especulativas del peso en la Bolsa Mercantil de Chicago hilaron su tercera semana consecutiva al alza a favor de la apreciación de la divisa mexicana al cifrar en 83,700 contratos netos largos no comerciales, cada uno por MXN$ 500,000, de acuerdo con datos de Bloomberg.