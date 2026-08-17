GNV Group puso a la venta el penthouse de Harbour Tower, una de las torres más altas de Puerto Madero. La propiedad ocupa los últimos dos pisos del edificio, tiene 674 metros cuadrados y se ofrece por u$s 21 millones.

El edificio fue diseñado por el arquitecto uruguayo Carlos Ott y está ubicado dentro de Distrito Madero Harbour, en el Dique 1.

La desarrolladora había decidido reservar las unidades más altas para la etapa final de la obra. En 2023, cuando Harbour Tower todavía estaba en construcción, Alejandro Ginevra, presidente y fundador de GNV Group, anticipaba que los penthouses serían los últimos departamentos en ponerse a la venta y estimaba que, una vez terminados, podrían alcanzar valores de entre u$s 12.000 y u$s 14.000 por metro cuadrado.

En este caso, entre los metros cuadrados de la propiedad y otros 180 metros cuadrados de servicios privados, la cotización supera los u$s 25.000 por metro.

Cómo es el penthouse de u$s 21 millones

La propiedad se distribuye en dos niveles. En el piso 52 tiene palier privado, antecámara de seguridad y una recepción de 160 m2 con doble altura de ocho metros. Allí también se encuentran el living, comedor, bar, cava de vinos, toilette, dos dormitorios con vestidor y baño en suite, dependencia de servicio, cocina con parrilla y comedor diario.

Una escalera conecta con el piso superior. En el 53 se encuentra la suite principal, de 120 m2, con dos baños y dos vestidores individuales. En ese mismo nivel está la piscina cubierta y climatizada, con vistas a la ciudad y al Río de la Plata.

El departamento cuenta con gimnasio, sala de tratamientos, sauna, un espacio de entretenimiento y un estudio privado.

Se entrega terminado y amoblado. Los 149 m2 adicionales están destinados principalmente al estacionamiento: tiene una cochera privada para dos autos y otras cuatro en los subsuelos. Desde ese sector también hay acceso al helipuerto del complejo.

Una torre de u$s 100 millones

Harbour Tower forma parte de Distrito Madero Harbour, el complejo de usos mixtos que GNV Group desarrolla sobre un predio de ocho hectáreas en Puerto Madero.

En 2016, la desarrolladora presentó la construcción con una inversión prevista de $ 1000 millones para levantar alrededor de 48.000 m2 entre la torre, el basamento y tres subsuelos.

Con el avance de la obra, el desembolso informado pasó a ubicarse en torno a los u$s 100 millones. El edificio actualmente tiene 53 pisos y 194 metros de altura, además de 217 residencias.

A su vez, cuenta con más de 1800 m2 de amenities, entre spa, piscinas, espacios de coworking, cavas privadas, parrillas, microcine y sectores para eventos.

Fuente: forbesargentina.com

Los últimos movimientos de la desarrolladora

GNV Group tiene otros proyectos en marcha. En marzo comenzó la construcción de Osten Tower II, un edificio residencial de 33 pisos que se levantará en el Dique 1. Al inicio de la obra, cerca del 45% de las unidades ya estaban vendidas.

Tendrá más de 200 departamentos, de entre 40 y 310 m2, con valores que parten de los u$s 197.000. También habrá un penthouse de casi 1000 m2, con parrilla y piscina privada. La entrega está prevista para diciembre de 2028.

Fuente: forbesargentina.com

Osten Tower II demandará, junto con la primera torre, una inversión total de u$s 95 millones. Osten Tower I había sido lanzada en 2022, ya está completamente vendida y su entrega está prevista para fines de este año.

Para las nuevas obras, la compañía empezó además a comprar una mayor cantidad de insumos de manera directa. Importa cocinas de Italia, griferías de Alemania y algunos productos, como puertas y revestimientos, de China.